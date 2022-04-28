网络诈骗见招拆招 金银姬风趣演绎

网络为日常生活带来巨大的便利，同时也潜藏许多陷阱和风险。近来的相关新闻就涉及电子银行、假扮银行与政府官员恐吓、下载不明软件盗取个人信息等网络诈骗事件。

网络诈骗手段繁多、无孔不入，有鉴于大多数年长者缺乏网络安全意识，因此容易让诈骗者有了可乘之机。

为了提高年长者对网络诈骗的防范意识，新加坡网络安全局（Cyber Security Agency of Singapore，简称CSA）与《联合早报》携手合作，通过数场乐龄数码学堂协助年长者提高保护个人信息安全意识，鉴别网络安全性，避免落入网络诈骗陷阱，安全上网。

zaobao.sg为此诚邀本地资深艺人金银姬拍摄一支提防网络诈骗的视频，通过生动活泼的演绎展现常见的诈骗伎俩，帮助大众尤其年长者轻松破解网络诈骗的套路。

网络诈骗案当中，钓鱼（phishing）是其中最为常见的手法之一，目的是诱使受害者提供个人和财务信息。单从2021年12月至今年一月间，警方发现了1200多起涉及电子钱包的网络钓鱼诈骗案。以下六大迹象，能助你辨识钓鱼手段。

1. 索取机密资料

冒充可信赖的机构，如政府官员或银行人员，通过发简讯、电邮、打电话或发送WhatsApp信息，要求或核对受害者的个人资料。

2. 承诺诱人奖品

诈骗者最常以中奖、高额现金、优惠折扣等伎俩设下钓鱼陷阱。诈骗者会通过完成问卷、点击链接等方式，要求提供信用卡或转账卡的一次性密码。若遇到让人“难以置信”的优惠，务必三思。

3. 没有预料、突如其来的邮件

如果收到来历不明或电邮网址可疑的邮件，请不要理会并将其删除。诈骗者通常会以此“撒网”方式，等待鱼儿上钩，必须时刻提防。

4. 可疑的附件

请勿下载任何可疑的附件（例如.exe），它极有可能藏有恶意软件，造成智能手机、电脑、平板的损害，包括资料被盗窃、破坏或遭删除。

5. 使用语调紧急或带威胁性的字眼

为使受害者能迅速坠入陷阱，诈骗者会使用急迫性的言辞让受害者完成紧急指示与操作。

6. 不协调和具误导性的信息

点击链接或通过扫描二维码登入网页时，必须先确保网址正确。如果收到看似来自可信赖的机构（如政府或银行）的电邮，不要急着回应，应先联系有关当局并确认发送人的身份。若心存疑虑，无法判断网址或电邮是否可信，建议勿使用可疑电邮里的联络资料或打开网址链接以及回复电邮。

网络诈骗层出不穷，一条短信、一通电话、一组代码、一封电邮、一个链接，都有可能导致血本无归，网络安全问题不容忽视。

若心存怀疑，应立即向家人或朋友咨询，或拨打反诈骗热线1800-722-6688查询。欲知更多防范骗案信息，公众可上网到新加坡网络安全局或Scam Alert网站查询。

【本文由新加坡网络安全局呈献】

