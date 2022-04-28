来临长周末兀兰和大士关卡料拥堵 移民局吁旅客避开高峰时段通关

移民局建议旅客出门前，可先通过One Motoring网站，或快速公路监察与提示系统查询最新路况。移民局也会在面簿和推特发布兀兰和大士关卡的最新情况。

来临的周末碰上劳动节和开斋节一连四天休假的超长周末，预计兀兰和大士关卡将出现交通拥堵情况，移民与关卡局劝请旅客提前规划行程，避开高峰时段，也要为较长的通关时间做好准备。

当局估计出境的高峰时段，分别为星期五下午1时至星期六凌晨1时，及星期六清晨5时至下午3时；入境高峰时段则是下星期二（5月3日）早上8时至下星期三（5月4日）凌晨1时。

负责监管兀兰关卡日常运作的移民与关卡局监察沈俊荣受访时透露，会调派更多人手执勤，并准备启动全部自动通关通道和人工柜台，以应付人潮。关卡人员也会视情况，调整汽车及电单车车道，必要时会允许车辆使用货车专用道。

沈俊荣说，新马边境重开后，每日通关人数未回到疫前水平，但相信未来数个月人潮会增加，移民局也观察到更多人选择每周往返，这些人一般星期五傍晚出境，星期天晚上返新。他预计来临的长周末，通关人数会比本月中耶稣受难日的长周末多。

移民与关卡局昨天（4月27日）发文告说，本月中旬的耶稣受难日长周末，通过陆路关卡出入境者达43万6800人次，而2019年国庆日和哈芝节长周末期间，陆路通关的时间长达四个小时，开车来新的入境者，须等上一个小时。

从下月1日起，往返新柔长堤和第二通道的跨境巴士服务恢复营运，移民局鼓励旅客善用服务，避免开车前往马来西亚。

移民局稽查长凯莎拉（Qaisarah Binte Mohamed Hata）在关卡工作四年，主要负责入境车辆事务。在刚过去的长周末，一名开车入境者因排队太久不耐烦，又遇上通关柜台在驾驶座左边，不便递上护照，一气之下将护照丢向她，幸好她没有被砸中。“我希望旅客能耐心配合，如果大家都合作，通关过程会很顺利。”

移民局建议旅客出门前，可先通过One Motoring网站，或快速公路监察与提示系统（EMAS）查询最新路况，移民局也会在面簿和推特发布兀兰和大士关卡的最新情况。

驾驶新加坡注册车辆者出境时，须遵守“四分之三缸油”条例，违例者除了无法开车前往马国，还会被罚款500元，或被控上法庭。

移民局也提醒旅客提前准备好所需文件，确保护照有效期至少六个月及遵守其他规定。短期访客则需要在入境前三天之内，上网填妥新加坡入境卡。

至于外国注册车辆，须申请车辆入境准证（VEP），入境时出示陆路交通管理局的批准电邮及自动通行卡（Autopass）。文告也提醒旅客不要携带违禁物品，携带应缴税或受管制物品者，须主动向关卡人员申报。

疫情前，新柔长堤及大士第二通道是全球最繁忙的陆路关卡之一，每天通关人数达41万5000人次。