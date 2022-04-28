劳发局转业计划除了帮助黄鸿运获得在店面工作的一手经验，也让他有机会向业内人士取经，一步步追逐开咖啡馆的梦想。

通往梦想的道路，很多人选择直奔目标，黄鸿运却走了不太一样的路。

黄鸿运（28岁）的梦想是开一家咖啡馆。他从小喜欢美食，也喜欢大家庭聚餐时的欢愉氛围。不过修读会计的他，2018年从工艺教育学院毕业后并没有立刻投身餐饮业，而是从事了各种不同的职业，包括辅警、项目工程师和营销。

“虽然长远的梦想是开咖啡馆，但我觉得事业初期是尝试不同工作的好时机，也能让我接触不同行业，累积自己的能力。”

2019年底，黄鸿运离开全职工作，不久后冠病疫情来袭，他暂时从事兼职工作。直至2020年9月，他在一家咖啡馆找到厨房助理的兼职工。

对于没有餐饮业经验的黄鸿运来说，这也是逐梦的起点。几个月后，他在社交媒体平台上看到有关劳动力发展局转业计划（Career Conversion Programme）的介绍，决定报名参加。

黄鸿运说，转业计划除了帮助他获得在店面工作的一手经验，也让他有机会向业内人士取经。他也学到菜单设计、组织管理、预算管理等的新概念，给初入行的他打下了扎实的基础。

黄鸿运目前在餐饮公司牛一嘴（Nuodle）担任品质管理人员。他希望有机会尝试不同部门的职务，如营销、业务发展和运作，接触企业管理的方方面面。

从餐饮业门外汉到一步步实现梦想，黄鸿运说，技能再培训非常重要。“踏出舒适圈，能让我学到新事物，最重要的是带着正确的心态迎接改变。”