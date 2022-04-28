庆生日夫提离婚 少妇心碎酒驾伤四人

在家庆祝生日丈夫却提出离婚，美容院女经理喝得烂醉，称“想逃出家门”，酒后开着马赛地逆向行驶，迎头撞上货车，导致货车上的四人，包括一名孕妇受伤。

被告李琳霞（译音，32岁）今早（4月28日）承认一项酒驾以及鲁莽驾驶造成他人受伤的罪名后，被判入狱10周，吊销各级驾照四年。

根据案情，被告去年8月15日晚上在家里和孩子一起庆祝生日后，独自一人喝了半瓶红酒，晚上11时04分左右出门，开着她的红色马赛地轿车离开。

她从蔡厝港7道第810座组屋的多层停车场四楼出发不久，就擦撞了墙壁，但她选择继续开车，出了停车场后，在闸门前车子的左车轮一度开上了路堤。

到了蔡厝港7道以后，被告的车子不断蛇行，还一度停在路中央。

根据庭上播放的行车记录器画面，她虽然独自一人在车上，却念念有词，能听出她在骂人。她后来把车子转入蔡厝港6道，但是开进了反方向的车道，这时一辆货车迎面而来。

开着货车的24岁男司机见状，立刻鸣笛示警，但被告无动于衷，两辆车子迎头撞上。

货车上除了男司机以外还有三名乘客，其中一人是一名怀孕快两个月的孕妇，四人都受伤入院。

代表律师求情时说，被告之所以会喝那么多，是因为她丈夫提出了离婚。

完整报道，请翻阅2022年4月28日的《新明日报》。