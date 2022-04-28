父拿刀架母颈 视听障儿报警

相差20岁的老夫少妻为钱吵架，丈夫怒气冲天竟持30多公分的菜刀向妻子猛挥，还用刀抵着对方脖子威胁“要你死”，患视听障碍的儿子吓得报警救母。

《新明日报》报道，被告卓添河（62岁）承认六项包括蓄意伤人、刑事恐吓以及抵触妇女宪章的控状，昨天（4月27日）通过影像系统认罪。

根据案情，被告案发时和妻子阿妮（42岁）以及患有视听障碍的大儿子卓江森（21岁）和小儿子一起住在位于武吉班让一带的实佳路组屋单位。由于被告长期对家人施暴，被告的妻儿在2018年12月起就对被告申请了保护令。

去年3月30日晚上9时，被告和妻子在金钱上产生分歧，被告一怒之下拿起一个铁块就往地上摔，随后拿着一把33公分的菜刀来到妻子房内，朝妻子的胸部猛挥，还大喊“去死”。

他过后又把刀递给妻子，叫妻子杀了自己，妻子吓得不敢动，被告则砍了一下房门和桌子，结果割伤了自己。他随后又换了一把菜刀抵住妻子的脖子再次威胁，随后又叫妻子拿着刀刺自己，妻子依旧吓得一动不动。

被告的大儿子见状立即报警，警方到场后，被告才放下菜刀。

控方指出，被告在此案中用了两个武器对亲人施暴，甚至还把武器贴近受害人的脖子。

另外，被告自1980年起就因无照驾驶和没缴付汽车保险等行为，多次被吊销驾照和罚款，因此要求判被告坐牢至少10到12周。

法官最终判被告坐牢12周。（人名译音）

完整报道，请翻阅2022年4月28日的《新明日报》。