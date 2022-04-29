【视频】逐梦路上 学生“新空下”成长

第一次以华语创作该如何突破心房？第一次站上舞台听专业老师对自己的批评指点是什么心情？看到自己的作品被拍成MV又有什么感觉？

zaobao.sg访问了六位去年“新空下”新谣歌唱及创作比赛的得主，让他们与你分享参赛的难忘经历与收获。

六位得主也鼓励同学们报名参赛。2021年“新空下”创作（创意）组冠军李嘉敏表示“新空下”是对学生创作者友好的展示平台。“他们会给你很多鼓励、建议，甚至包括后期的编曲、MV，都很包容我们这些新手创作者。”

除了学生以外，在职老师也能参赛。今年“新空下”新谣歌唱及创作比赛新增师生合唱的组别，让老师与学生能通过比赛建立更深厚的师生情谊。

除了师生合唱组，今年的“新空下”比赛章程与规则及参赛组别与去年大同小异，包括：

1.歌唱组（独唱、学生合唱及师生合唱）【报名截止日期：5月22日】

2.创作组（公开、创意）【报名截止日期：5月27日】

3.歌曲填词组【报名截止日期：5月27日】

新谣不仅代表流行文化，还有缅怀那些美好年华与岁月。“新空下”自2015年诞生至今，一向以推广华文的学习和运用以及传承本土文化为主旨。要让学华文变得更有趣味，从音乐着手无疑是最好的学习渠道之一。

想要在“新空下”的舞台上留下你的风采？想在在未来传承本土新谣文化的道路上，也能留下你的足迹，共创“新谣”新篇章？那就别忘了报名参赛。

欲了解更多参赛详情，请浏览“新空下”官方网站http://go.gov.sg/xkx2022或专题页面。

“新空下”全国学生新谣音乐节由推广华文学习委员会主办，裕廊先驱初级学院、弹唱人制作室和《联合早报》联办。