客工回流 首季总就业人数增加4万1100人

随着我国边境逐渐重新开放带来建筑业外籍员工回流，资讯通信和金融服务等外向型行业的居民就业人数也稳定增加，我国今年第一季的总就业人数增加4万1100人。

失业居民人数略降，从去年12月的7万6300人降至今年3月的7万3900人。

人力部说：“经济的改善继续推动对员工的需求，我们预计在劳动力市场紧张的情况下，失业率将保持在低水平。但是，供应链长期中断和物价上涨可能影响商业情绪和盈利能力，进而影响劳动力需求。”

人力部昨天发布的《2022年第一季劳动市场报告》预估数字显示，本地制造业就业人数增加7200人，增幅与上一季持平，建筑业增加2万1600人，也比上一季的1万5500人高。

不过，不包括外籍帮佣在内的服务业就业人数增加1万1600人，比上一季的2万4400人少。去年第四季的总就业人数增幅为4万7900人，也比今年第一季高。

总就业人数并不包括外籍帮佣，居民涵盖新加坡公民和永久居民，非居民则是指持有各种工作证件的外国人。

人力部在报告中指出，非居民就业人数的增加主要由持有工作准证的建筑业客工带动，其他领域的非居民就业人数则小幅增加或者保持平稳。

从事餐饮、零售和酒店等服务行业的居民就业人数对比上一季则出现萎缩。报告说，这是因为相关行业通常会在年底佳节期间临时增聘人手。

人力部也说，接下来几个月，经济复苏将继续推动对员工的需求，当局预计失业率将保持在低水平，就业则会保持增长势头。另外，随着我国4月起大幅度放宽边境措施，下一季的非居民就业人数预计还会继续增加。

我国今年3月的失业率保持平稳，居民和公民失业率分别保持在3％和3.2％，与上个月持平；总失业率略增0.1个百分点达2.2％。本地失业率今年2月已经回落到冠病疫情暴发前的水平。

昨天公布的就业人数预估数字主要根据今年1月和2月的数据，人力部将在6月发布《第一季劳动市场报告》。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生昨天在面簿发贴文说，劳动市场今年第一季保持了强劲的复苏势头，居民失业率稳定在冠病疫情暴发前的低水平，裁员人数也降至历史新低。

今年第一季预计裁退1300人，这是人力部自1998年开始统计以来最少的一次。

陈诗龙强调，雇主和员工在经济复苏的这段期间仍可以获得当局的援助。“这包括临时从事防疫工作的求职者，他们可以向劳动力发展局和全国职工总会就业与职能培训中心求助，获得职业配对服务。”

他也呼吁雇主借助生产力提升计划等补助机制，重新设计工作以及提升工作的质量。