若疫苗供应过剩 卫生部将与生产商合作延长有效期 或捐给有需要地区

大多数本地民众已接种冠病疫苗和追加剂，若我国疫苗过剩，卫生部将尽可能和疫苗制造商合作，延长疫苗有效期并推迟送货时间，或把疫苗捐给有需要的地区。

卫生部：确保有足够供应

应对追加剂注射需求

卫生部回复《联合早报》的询问时说，疫苗库存是否充足取决于疫情情况。“尽管全球冠病疫情日趋稳定，我国还是必须确保有足够的疫苗供应，以应对追加剂注射的需求，并为日后可能出现的变种病毒做好准备。”

卫生部将从5月底起逐步关闭疫苗接种中心，12家提供辉瑞／复必泰疫苗、六家提供莫德纳／SpikeVax疫苗，以及两家同时提供这两款疫苗的疫苗中心将停止运作。

卫生部也说，政府采取组合方式以保障我国能获得安全与有效的冠病疫苗，并在发现具有潜力的疫苗后，和制药公司签订协议。

我国致力于和邻国携手对抗疫情，新加坡较早前在考虑到全国疫苗接种计划的进展以及确保本地疫苗供应充足的情况下，向文莱、马来西亚和越南提供疫苗。

新加坡去年也和澳大利亚展开疫苗共享安排，优化两国的接种进度。

印度生产商

停产当地版阿斯利康疫苗

另外，根据法新社的报道，因需求下跌，全球最大疫苗生产商印度血清研究所（Serum Institute of India）已停止生产当地版本的阿斯利康疫苗Covishield。

印度血清研究所至今已生产超过10亿剂的Covishield疫苗，目前库存中还有超过2亿剂疫苗。这与一年前的情况形成鲜明对比，因疫情严峻，当时印度限制疫苗的出口，以确保当地民众有足够的供应。

除了Covishield，印度血清研究所也获美国药剂商诺瓦瓦克斯（Novavax）授权制造科沃瓦克斯（Covovax）疫苗。