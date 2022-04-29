早报“乐龄数码学堂”起跑 学生一对一手把手 指导长者使用数码器材

由《联合早报》与义安理工学院华文传媒系携手推出的“乐龄数码学堂之学子伴我行”活动，旨在帮年长者提升数码技能，提高防范网络诈骗的意识。

《联合早报》首场“乐龄数码学堂之学子伴我行”活动昨天起跑，近60名年长者透过学生一对一的指导，掌握实用的数码知识、学习防范网络诈骗，以及通过早报应用阅读新闻。

由《联合早报》与义安理工学院华文传媒系携手推出的“乐龄数码学堂之学子伴我行”活动，昨天下午在报业中心礼堂举行。这个项目旨在帮助年长者提升数码技能，提高防范网络诈骗的意识。

两小时的活动共吸引了56名公众参加，来自《联合早报》和新加坡数码转型办事处的数码大使以华语授课，通过简单易懂的方式，教导年长者数码知识。新加坡数码转型办事处的数码大使林添明为参加者介绍通讯应用WhatsApp的功能，包括创建群组和进行视频通话等，以及电子付款的操作。

为了提高年长者对网络诈骗的意识，新报业媒体华文媒体集团品牌活动主任游桂娥向他们讲解了网络安全和罪案的信息。参加者不仅学习到如何保障个人和财务信息安全、识破常见的钓鱼和网络骗局，也获取密码设置的实用贴士。

《联合早报》受众策划师黄予柔示范如何用《联合早报》应用阅读新闻、电子报和听播客，让参与者以更便捷的方式，获取即时新闻和丰富的多媒体内容。

另外，活动一大亮点是出席者的身旁都坐着一名义安理工学院华文传媒系的学生，这些学生热心地解答年长者的所有疑问，手把手地指导他们操作手机里的不同应用。

陆填庆（80岁，退休者）是其中一名出席活动的年长者，由于对钓鱼诈骗的意识不高，他一听闻乐龄数码学堂将探讨相关内容，便立即报名参加。

“我现在终于明白什么是钓鱼诈骗，任何人都有可能陷入网络或钓鱼骗局，我们应该通过这类课程多了解如何防范诈骗。主讲人教的内容很实用，学生也很尽责，无论我问什么都能很快回答。”

初次指导年长者用智能手机的义安理工学院华文传媒系三年级学生李宜轩（19岁）说：“一对一指导可以让年长者更了解怎么使用数码工具，他们很积极地提问，当我讲解了不同手机应用的功能后，他都能很快上手。”

华文媒体集团营运总编辑罗文燕说，首个乐龄数码学堂反应热烈，活动开放报名后很快就满额。“通过这些活动，我们观察到乐龄读者的数码知识水平其实是参差不齐的，他们也可能有很多疑问，能一对一指导读者，他们能学得更快，学习过程也会更有效率。”

《联合早报》会举办共六场的乐龄数码学堂之学子伴我行活动，第二场活动将于6月5日举行。有兴趣的公众可留意《联合早报》和zaobao.sg的资讯。