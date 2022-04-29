顶住疫情 大胆到丹麦实习

伍玉玲在海外实习之余，她会在哥本哈根各处闲逛，体验当地的人文风情，也曾到郊外露营。这次的海外实习经验让她获益不浅，她庆幸当时没有受疫情等原因影响而放弃申请。

“不要想太多，去做就是了！”

伍玉玲（22岁）是南洋理工大学大三学生，修读材料工程。她早在大一就立志要到国外实习，虽然面对冠病的各种不确定因素，她去年仍决定申请南大的海外创业实习计划（NTU Overseas Entrepreneurship Programme），体验不同的工作和生活环境。

抱着一股敢于尝试、勇往直前的冲劲，伍玉玲经过几个月的申请和面试过程，在去年11月得知获得到丹麦哥本哈根实习半年的机会。由于时间紧迫，她只有一个月的时间准备签证、机票和收拾行李，住宿更是她12月底飞抵后才安排的。

伍玉玲庆幸地说：“虽然很赶，但过程都很顺利，也让我更加独立自主。”

她在当地一家从事众筹（crowdfunding）和众包（crowdsourcing）的金融科技起步公司，担任前端开发人员。实习工作范围和自身的大学专业没有直接的关联，许多事情伍玉玲都得从零学起。好在公司的同事都十分乐于助人，她有什么问题还可以直接请教坐在一旁的首席执行官。

“公司一共只有11名职员，大家关系都非常好。这里非常注重生活和工作平衡，工作安排也很灵活，有一位同事甚至是在阿根廷远程办公的。”

伍玉玲笑说，公司每天提供美味的餐食，每个周五下午也会安排大家边工作边小酌，让她一开始非常惊讶。工作之余，伍玉玲会在哥本哈根各处闲逛，体验当地的人文风情，也曾到郊外露营。这次的海外实习经验让她获益不浅，她庆幸当时没有受疫情等原因影响而放弃申请。