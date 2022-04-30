两青年偷车网卖遭埋伏 慌撞警车伤五警

两名青年偷车后上网卖，结果遭警方埋伏，安排假买家和便衣警察现身，吓得他们慌不择路逃跑，过程中撞毁两辆警车，导致五名警员受伤。

涉案青年分别为拉克山·萨拉瓦南（19岁）和陈劲凯（19岁）。

萨拉瓦南早前已经被控，昨天（4月29日）认罪。他共面对17项控状，包括偷车、无照驾驶、鲁莽驾驶等，控方以其中九项提控。

根据案情，去年10月30日晚上7时30分，被告和陈劲凯在勘宝坊（Compass One Shopping Centre）通过Telegram聊天群组召拼车服务，22岁的受害人黄伟杰到事发地点接两人。

车子经过芬薇路时，被告请受害人到附近的超市买香烟。受害人答应，还没关掉引擎就下车，被告趁受害人走远时把车子开走。

晚上8时50分左右，被告让16岁的女友人帮忙在Telegram上打广告卖掉车子。

隔天凌晨，“买家”联系上被告，约他在义顺21街的停车场见面。被告和陈劲凯以及少女赴约时，发现便衣警察在那里埋伏，急忙开车逃逸。

《新明日报》去年报道，警员根据电眼，追查到被告出没于宏茂桥5道一带，成功逮捕了他和女乘客。调查发现，失车已转交给了陈劲凯。

事后，警方在宏茂桥6道一停车场找到失车。失车由陈劲凯驾驶，追捕过程中，他撞毁两辆警车，导致五名警员受伤。

法官要求控方提呈被告的青年改造所报告，案展下个月下判。（人名译音）

完整报道，请翻阅2022年4月30日的《新明日报》。