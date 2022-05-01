调查：四成人曾面对心理健康问题 青年中比率更高至50％

调查发现，近八成受访者认识曾面对心理健康问题的人。五分之二的人表示自己也经历过同样的挣扎；超过九成认为，心理健康疾病的影响往往被被忽略或无视。

根据一项调查，本地超过七成的人认为社会缺少对心理健康的意识。约四成人曾面对心理健康问题，单在青年之中，这个比率高至50％。不过，因担心遭排挤或其他顾虑，超过六成青年不愿向人倾诉问题。

人民行动党昨天（4月30日）推出#BetterTogether（意指：齐力会更好）运动，公布这项由行动党青年团向607名新加坡人展开的网络调查结果。

教育部长陈振声、教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲和惹兰勿刹集选区议员文礼佳博士领导的#BetterTogether运动，旨在通过三方面鼓励人民正视心理健康，包括加强个人的能力来关注自身与身边人的心理健康、提高社会意识和支援，以及改变整个社会对心理问题的既定印象。

今年3月展开的调查发现，近八成受访者认识曾面对心理健康问题的人。五分之二的人表示自己也经历过同样的挣扎；超过九成认为，心理健康疾病的影响往往被被忽略或无视。

此外，超过七成的人觉得自己没有能力协助有心理健康问题的人。多数人也反映，担心因心理健康问题被排挤。超过五成受访者因此不愿意向人倾诉，青年之中的比率更高，有超过六成。受访者来自各年龄层，青年的定义为15岁至35岁。

人民行动党与青年团将继续与民间组织、专家与民众等联系，收集反馈。陈振声、孙雪玲和文礼佳博士昨天便与推广心理健康的组织代表、媒体人等就心理健康课题进行讨论。

陈振声指出，心理健康不应以二元对立的角度看待。人们在不同阶段会碰到不一样的问题，心理健康素质也有“灰色地带”，不能单一地视为“有问题”和“没问题”。比起等问题出现后才解决，预防更为重要，学校为此致力于建立同辈互助圈。人们会向自己信任的人倾诉，许多学生面对问题时便是先找朋友，而不是辅导员。

“我们希望通过这个运动，让更多人了解每个人都能贡献力量，克服面对的挑战，也帮助其他人克服挑战。通过整体社会的努力，希望给予民众一份安全感，知道社会有一个安全网。我们碰到问题的时候，可以找人沟通或求助，不会觉得是在孤军作战，这对提升心理健康是有帮助的。”

孙雪玲指出，行动党青年团计划集合各项建议，探讨如何促进有关心理健康课题的讨论。“希望更多人意识到，谈论心理健康是很正常的。同时，分享有关的资源，培训人们成为同辈支援者，或为家长提供援助，让家长了解如何与孩子沟通，协助孩子应付可能面对的问题。”

文礼佳呼吁更多机构与个人，尤其是青年，为提升心理健康意识尽一份力，打造社会互助网。

#BetterTogether运动获得一些伙伴支持。本地导演陈子谦为这项运动执导宣传短片，陈振声、孙雪玲和文礼佳为短片入镜。陈子谦表示很荣幸参与这项活动，以喜爱的媒介推广心理健康。

冰淇淋店Apiary也售卖以这项运动命名的特别口味冰淇淋，直到5月29日。部分销售所得将捐给新加坡儿童会，支持青年心理健康项目。