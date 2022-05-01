退休女佣惊喜现身婚礼 新娘喜泣

从小雇主出生照顾到长大，一顾就顾了25年，两人感情宛如母女。三年前女佣退休回国，日前知道小雇主要嫁人，在新娘哥哥的安排下秘密飞来狮城，在婚礼上惊喜现身，两人相拥而泣，宾客也大受感动。

新娘蔡文光（28岁，自雇人士）日前将家人为她和女佣拍摄的视频放上社交媒体，引来15万人次观看和700则留言。

蔡文光受访时向《新明日报》说，她和72岁的女佣丽达（Lita Tabaque）的关系犹如母女，女佣能特地飞来参加她的婚礼，让她十分开心，让她感到非常幸福。

“她照顾我25年”

蔡文光于4月23日在教堂举行结婚仪式，但当时她以为丽达无法出席她的婚礼。“她就像我的第二个妈妈，从小陪着我成长，也和我同睡一间房。我未出生前，她就已经在家里工作，当时她只有45岁。”

她指因女佣已到退休年龄，并想多花时间陪伴家人，所以三年前已回返菲律宾。

蔡文光说，原本一家人之前打算去菲律宾探访丽达，但因疫情缘故不能成行，双方只能通过电话联系，并从电话中得知丽达因来不及更新护照，而无法参加她的婚礼，当时她感到十分难过。

但没想到原来这是家人精心策划中的一部分，蔡文光的哥哥瞒着她，安排丽达在妹妹婚礼的五天前抵达新加坡，作为神秘嘉宾出现在婚礼上。

两人在婚礼上见面的一刻都瞬间落泪，然后紧紧拥抱在一起。

完整报道，请翻阅2022年5月1日的《新明日报》。