房屋经纪名片遭骗子改电话 租客上当失1800元

防不胜防！房屋经纪的名片遭骗子窜改手机号码，令32岁女子坠租房骗局，就算她曾上网核实公司资料，以为万无一失，但联系上的却是骗子的手机号码，导致她损失1800元。

来新加坡工作近三年的黄女士（32岁，美容师）昨天（4月30日）向《新明日报》申诉，她原本想为即将从马来西亚来新工作的哥哥和弟弟租房间，岂料却被假房屋经纪骗走租金，导致哥哥与弟弟临时找不到住处，被逼放弃工作。

她上个星期天（24日）在网购平台Carousell询问租房事宜，一名自称是房屋中介的男子过后与她联系，对方通过WhatsApp发送多张租房照片和自己的名片给她。她上网查证对方公司的资料，发现公司真实存在，便相信对方。

她说：“对方按我的要求，介绍宏茂桥3道第212座组屋的房子给我看，还称这个房子很受欢迎，因此要求我同意未看房前，先付定金及一个月押金‘订房’。”

“我担心被骗，一度要求看房后才付钱，但对方立刻打电话来说服我，还发了一张收据及租客协议的文件给我，令我放松警惕。对方过后还将一名自称是屋主的人和我拉进聊天群组，商讨租房手续。”

黄女士最终在约四小时内与对方完成租房交易，并转账总额1800元给“屋主”，还与对方约在26日晚上去看房和交接钥匙。

“岂料当晚他没出现，我查看手机才发现他已退群还拉黑我。我尝试拨打他及屋主的手机，结果都无人接听，后来经朋友通报，才知道原来我被骗了。”

警方受询时证实了这起报案，案件仍在调查中。

多次被骗子冒充身份行骗，洪先生网上拍视频澄清并报警。（曾美玲摄）

真房屋经纪被当成骗子 拍视频澄清与报警

真经纪被当成骗子，网上拍视频澄清和报警。

被盗用名片的房屋经纪洪先生（49岁）受访说，事后曾主动私信黄女士澄清，她才知道原来名片是真的，但名片上的手机号码却是假的。

他指当初看到黄女士的贴文后，当天立刻拍视频上网澄清自己不是骗子，而是被骗子冒充身份的受害者。

“其实早在3月9日就已经有其他受害者联系我，那时才知有骗子冒充我的身份行骗。当时我已报警，但这期间却仍有至少三人被骗后联系我。”

他说：“正规房屋经纪从不会要求租客在看房前确定租约，只会在交接钥匙后才处理付款手续。”

他奉劝公众在租房前，应先在房地产代理理事会（CEA）网站核实经纪的身份及手机号码，切记不看房不能转账，而且转账前也应该通过国内税务局（IRAS）网站查证组屋的屋主是否一致。

完整报道，请翻阅2022年5月1日的《新明日报》。