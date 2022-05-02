启动更新社会契约全国运动 第四代团队着手制定国家未来计划

财长黄循财指出，冠病疫情和乌克兰战争是历史重大转捩点，把我们带往新的、不同的世界。随着新一代新加坡人成年，他们也有不同志向和抱负，这意味着我们必须更宏观地检视我们的目标和重心，想想如何定义我们建设下一阶段新加坡的使命。

由财政部长黄循财领导的第四代团队将启动一项更新社会契约的全国运动，就经济、医疗、住屋、教育等广泛课题聆听各界心声，集思广益，为我国下一个10年及更长远的未来制定计划。

上个月中获推举为第四代团队领军人的黄循财，在消息宣布后不久就赴美国访问，刚在上周回国。他昨天出席全国职工总会的劳动节集会，首次以领军人身份在本地发表讲话，并笑言“还在倒时差”。

延续今年财政预算案的精神，黄循财重申更新社会契约的必要，并宣布第四代团队不久后将正式推出一个全国运动，目标是制定名为“新加坡前进”（Forward Singapore）的议程，作为我国下一个10年及以后的路线图。黄循财也寻求工运的全力参与和支持。

2019年6月，当时领导第四代团队的副总理兼财政部长王瑞杰启动“群策群力，共创未来”（Singapore Together）运动，达到政民协商目标。如今再推出类似规模和性质的全国运动，黄循财解释，冠病疫情和乌克兰战争是历史重大转捩点，把我们带往新的、不同的世界。随着新一代新加坡人成年，他们也有不同志向和抱负，如渴望更多元的社会、更多制衡的制度。

“这意味着我们必须更宏观地检视我们的目标和重心。想想我们要如何集体更新和加强我们的社会契约，如何定义我们建设下一阶段新加坡的使命。”

通过这个全国运动，第四代团队既会考量哪些做法须改变，也会肯定做得好的地方，探讨如何做得更好。

黄循财强调：“这不仅仅是关于政府能为你做些什么，而是我们从疫情中所学到的——我们能为彼此做些什么，以及所有人能如何共同为建设一个更美好的社会，体现我们所支持的价值观。”

今年即将50岁的黄循财说，他这一代人虽没经历过上世纪60年代激烈且骇人的政治斗争和种族骚乱，但受益于那个年代应运而生的劳资政协作模式。正如建国元勋改善了一代人的生活，他和第四代团队也希望确保后代能过得更好。

新加坡的未来没有可循的现成蓝图，黄循财本身希望看到更公平、更绿色、更包容的国家。“在这里，所有人不论背景和地位，都被接受和珍视，受平等对待和尊重；在这里，所有人不论起点，都能有尊严地生活，以自己的方式和步伐发光发热。”

李总理：黄循财身负重任 工运应全力支持推动我国向前

李显龙总理和职总秘书长黄志明昨天在黄循财之前发言。李总理形容黄循财是第四代团队中“取得压倒性共识的人”，获得全体内阁同僚支持，也受到人民行动党议员的一致认可。

他说，黄循财身负重任，将在一个非常不同和不确定的世界中领导新加坡，因此呼吁工运全力支持黄循财和他的团队，继续与他们合作推动我国向前发展。

黄志明说，他得知黄循财获推举为第四代领军人时，与他握手道贺，并以职总秘书长身份告诉他，职总将尽全力支持他。

今年有超过1000名工运代表和劳资政伙伴在白沙乐怡度假村D'Marquee出席劳动节集会，另有约500人通过视讯参与。现场观众在聆听李总理、黄志明和黄循财的讲话时，多次报以热烈掌声。黄循财结束讲话时，前几排出席者也起立鼓掌，并上前与他握手。