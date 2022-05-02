李总理：俄乌战争造成生活费上涨 经济可能衰退 国人要准备好面对挑战

俄乌战争造成本地生活费进一步上涨，也增加疫情后经济复苏的阻力。我国政府正竭尽所能，减少这局势所带来的冲击，但国人要准备好面对更多挑战，因为全球的经济增长会变得疲弱，未来两年甚至可能会出现经济衰退。

李显龙总理昨天在劳动节集会上发表主旨演说，阐述我国的经济前景和应对策略，其中相当大一部分内容聚焦于生活费的上涨。

李总理说，政府正竭尽所能舒解生活费上涨给人们带来的压力，应对策略包括在今年的财政预算案中提供各种援助配套和补贴，金融管理局最近让新元升值，以及确保粮食和能源供应不受俄乌战争的影响。

他说：“这些都会有帮助，但我们也要做好准备，面对接下来一年更多经济上的挑战。”

李总理强调，我国必须面对现实。新加坡是一个与全球经济紧密结合的小国，在全球市场中议价的能力非常小，只能被动地接受定价。他举例，我国的能源仰赖进口，根据贸工部的估算，去年初原油价格上涨一倍，我国蒙受的损失一年就高达80亿元，这相当于国内生产总值的1.5％。

李总理说：“在短期内，政府的扶助措施有助于承担这些压力，缓解各个家庭面对的困难。但从长远来看，这不能真正解决问题。”

他指出，唯有通过提高生产力、保持经济增长，以及每一个人实现自我提升，才能提高收入，应付更高的能源和粮食价格。

李总理：我国须保持开放 成为更具竞争力经济体

李总理强调，新加坡对全球趋势发展的影响力有限，也无法像大国一样，转而依赖国内市场，我国只能采取保持开放，让经济更坚韧、更强大的策略，并抓紧增长、开发新能力的机会，成为一个更具竞争力的经济体。

他也重申，在经济上取得成功并不足够，还要社会和政治团结，否则新加坡人在外患压力下出现分裂，“我们就完了”。

李总理在发言中，也肯定了我国劳资政三方协作的发展模式，指出这对我国经济和凝聚力做出了巨大的贡献，体现了我国独特的劳资关系。

他说，劳资政伙伴密切合作，寻求双赢结果，是过去我国面对不稳定时期和危机时，克服困难的方法，也是未来继续保持团结一致、创造成功所需的因素。“我很高兴，职工运动一方近年来都是非常活跃，而且宝贵的合作伙伴，通过劳资政伙伴合作，一起加强我国的团结与凝聚力。”

李总理也指出，无论是为低薪员工争取更高收入的渐进式薪金模式、确保外来人才能够补充本地劳动队伍不足之处的互补专才评估框架，或是退休年龄和重新雇佣年龄的调高等重大政策调整，都有三方伙伴的参与。