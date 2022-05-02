上周五及周六 近28万人通过陆路关卡出境 下来几天游客返程料交通拥堵

不少公众趁长周末到马来西亚探亲游玩，周五及周六两天有将近28万人通过我国陆路关卡出境。昨天恢复跨境服务的巴士和德士，时隔两年后首日运作大致顺畅，为来往两国的公众提供更多便利。

移民与关卡局昨天受询时提供了4月29日和30日通过兀兰和大士关卡出境的旅客人数。这个周末适逢劳动节和开斋节一连四天休假的超长周末，不少公众到马国探亲游玩，出境人数近28万人，是自4月两国开放边境以来最多的。

移民与关卡局指出，下来几天预计会有大批旅客重返我国，两个陆路关卡料会出现交通拥堵情况。据估计，入境高峰时段是明天早上8时至后天凌晨1时，当局劝请旅客提前规划行程，避开高峰时段，也要为较长的通关时间做好准备。

巴士业者纷纷重启跨境服务

在出入境现人潮之际，巴士业者昨天纷纷重启跨境服务。SMRT经营的950号巴士路线从兀兰临时巴士转换站出发，途经兀兰关卡，抵达新山关卡后再折返。通联官网显示，950号巴士的趟次频率是每9分钟到13分钟一趟，单程的成人车程收费是1元59分。

记者昨天上午走访兀兰临时巴士转换站时观察到，每趟巴士都有数十名乘客排队等候，没有出现长长人龙。

来自马国的苏爱丽（41岁，面包师）在疫情前，经常搭乘950号巴士回乡探望年迈的父母。疫情导致服务中断，让往返新马两地变得十分不方便，因此她这两年来未曾回马来西亚。

苏爱丽说：“我的女儿在疫情暴发之后出生，我父母都没有当面见过她……一听到巴士服务恢复，我马上决定回家，让父母与他们的孙女相聚。”

同样因疫情两年多没到柔佛旅游的新加坡人吕喜喜（60岁，教师）说：“这条巴士路线让我们可以直接入境马国，我也已经接种疫苗，不必接受隔离或核酸检测等繁琐程序。因此，我得知巴士服务恢复后，立刻就决定带妻子一起去旅游。”

此外，公众也可从奎因街巴士总站乘搭私人巴士业者汉达英达（Causeway Link）经营的CW2巴士或新捷运的170号巴士前往新山。

据观察，170号巴士的频率是每半小时一趟。由于CW2巴士趟次较多、间隔大概两三分钟，坐满人就出发，相对更受公众欢迎。

黄莉敏（40岁，审计员）昨早约8时到奎因街站搭170号巴士，虽然搭车的人不多，但因巴士趟次较少，她和朋友等了约20分钟。

疫情前，黄莉敏常搭170号巴士入境马国。“我住在蒙巴登一带，要大老远到兀兰关卡搭车实在是太麻烦了。这次趁长周末和朋友到新山玩两天，刚好碰上跨境巴士服务恢复，我们出行也就更方便。”

（黎抒旋支援报道）