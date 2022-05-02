职总专责小组 要用社媒接触1万名青年

职总青年专责小组将善用社交媒体平台如面簿、Instagram及社交语音平台Clubhouse与1万名青年联系，希望能在九个月至一年的时间内完成第一轮接触。

领导专责小组的职总助理秘书长朱倍庆说，年轻一代从小接触科技，是数码原住民，因此在与他们接触时要有别于传统方式，除了保留可深入了解问题的焦点访谈小组外，有必要借助各种社交媒体平台，打造一个让青年们觉得舒适、可自由表达意见的空间。

他昨天出席劳动节集会后接受记者访问时说，希望通过与青年深入接触，协助政策决策者、社区领袖更了解年轻一代的需求和担忧的课题。

职总秘书长黄志明日前宣布成立青年专责小组，沟通对象锁定在25岁以下群体，及聚焦于青年入职问题。专责小组会在深入了解情况后的12至18个月内提交建议书，为职场年轻人的需求服务。

朱倍庆说，要步入职场的年轻一代也被称为冠病一代，这群年轻人面对职场结构性改变的冲击，因此就业前景和如何抓住新机遇是讨论课题之一。

另一个亟需关注的课题，则是青年们的心理健康。

另一方面，职总青年团主席陈珠受询时，乐见专责小组将通过社交媒体平台与青年交流，她强调不仅是领袖聆听青年的心声，青年们也可以通过这样的管道，了解领袖们对他们的看法。

她说，除了就业前景和财务问题，青年也关注生活费上涨，及工作后是否有机会获得培训和提升技能。