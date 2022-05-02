梁谦和年少时被墙上的风景海报深深吸引，梦想着哪天自己也能去游山玩水。虽然年少时家境贫困，他暗下决心努力奋斗，从帮忙妈妈摆摊做生意，到后来自己出来赚钱，摆脱贫困成功圆梦。

少时家徒四壁，甚至时常夜宿走廊，长大有能力后，他为圆儿时梦想，已经游遍几十个国家。他说，只要脚踏实地生活，贫困不是一辈子的事。

今年61岁的梁谦和的旅游梦还在继续，虽然过去30年来，他已经去了德国、意大利、挪威、荷兰等至少41个国家。随着各地纷纷放宽防疫限制，他已在计划再一次到欧洲旅行。

梁谦和五岁时父亲就离世了，母亲一人将五个孩子拉扯大。一家六口住在玛达路的一房式组屋，为了生计，母亲每日制作糕点外出售卖。蒸糕点的热气困锁在窄小的空间里，让孩子们透不过气来。天气炎热时，和母亲、姐姐、弟妹们挤在房间里，闷热难眠，身为长子的他便跑到走廊上过夜。他们一家就这样生活了10年。

也正是这个拥挤的空间“孕育”了他的旅游梦。当年人们常用一些风景海报贴在房间的墙上，就是那些迷人的风景照深深吸引那个年轻人。他总是盯着海报出神发呆，梦想着哪天自己也能够去游山玩水。

心有梦想的他暗暗下了决心，要开始为圆梦攒钱。于是，他每日清晨4时起床帮母亲摆摊做生意，后来也当过服务生、保安员、客房服务员等，再后来当了股票经纪。他终于在27岁时购买了一个三房式组屋单位。

梁谦和成家立业后，终于也有能力实现旅游梦了。他走访了无数名山大川，欣赏了各地的不同美景。最难忘的一次是2013年去了奥利地的哈尔施塔特小镇。年少时让他神游千百遍的天地出现在眼前的那一刻，他既激动也感动。

现在人们的生活水平已大大提高，但仍有很多人在为生计奔波，难以顾及梦想。对此，梁谦和的看法是：“只要脚踏实地地生活，贫困不是一辈子的事，你也能实现梦想的。”