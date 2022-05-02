努力赚钱圆旅游梦

来自 / 联合早报

文 /
刘芸如

发布 / 2022年5月2日 5:00 AM

梁谦和说，小时候房间里一张来自奥地利哈尔施塔特小镇的风景海报总是深深吸引他。2013年，他去奥地利旅游，当年的海报风景终于亲眼所见，让他又激动又感动。（受访者提供）
梁谦和说，小时候房间里一张来自奥地利哈尔施塔特小镇的风景海报总是深深吸引他。2013年，他去奥地利旅游，当年的海报风景终于亲眼所见，让他又激动又感动。（受访者提供）

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梁谦和年少时被墙上的风景海报深深吸引，梦想着哪天自己也能去游山玩水。虽然年少时家境贫困，他暗下决心努力奋斗，从帮忙妈妈摆摊做生意，到后来自己出来赚钱，摆脱贫困成功圆梦。

少时家徒四壁，甚至时常夜宿走廊，长大有能力后，他为圆儿时梦想，已经游遍几十个国家。他说，只要脚踏实地生活，贫困不是一辈子的事。

今年61岁的梁谦和的旅游梦还在继续，虽然过去30年来，他已经去了德国、意大利、挪威、荷兰等至少41个国家。随着各地纷纷放宽防疫限制，他已在计划再一次到欧洲旅行。

梁谦和五岁时父亲就离世了，母亲一人将五个孩子拉扯大。一家六口住在玛达路的一房式组屋，为了生计，母亲每日制作糕点外出售卖。蒸糕点的热气困锁在窄小的空间里，让孩子们透不过气来。天气炎热时，和母亲、姐姐、弟妹们挤在房间里，闷热难眠，身为长子的他便跑到走廊上过夜。他们一家就这样生活了10年。

也正是这个拥挤的空间“孕育”了他的旅游梦。当年人们常用一些风景海报贴在房间的墙上，就是那些迷人的风景照深深吸引那个年轻人。他总是盯着海报出神发呆，梦想着哪天自己也能够去游山玩水。

心有梦想的他暗暗下了决心，要开始为圆梦攒钱。于是，他每日清晨4时起床帮母亲摆摊做生意，后来也当过服务生、保安员、客房服务员等，再后来当了股票经纪。他终于在27岁时购买了一个三房式组屋单位。

梁谦和成家立业后，终于也有能力实现旅游梦了。他走访了无数名山大川，欣赏了各地的不同美景。最难忘的一次是2013年去了奥利地的哈尔施塔特小镇。年少时让他神游千百遍的天地出现在眼前的那一刻，他既激动也感动。

现在人们的生活水平已大大提高，但仍有很多人在为生计奔波，难以顾及梦想。对此，梁谦和的看法是：“只要脚踏实地地生活，贫困不是一辈子的事，你也能实现梦想的。”

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