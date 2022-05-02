新工大研究太阳能板下耕作 兼收电源蔬菜

在天台水耕农场装置太阳能光伏板，发展农作业的同时，还可制造电源，在土地有限的新加坡是一举两得的方式。

新加坡理工大学为此展开一项研究，目的是了解太阳能光伏板对底下农作物生长的影响，从而为农业者建议理想的设置。与此同时，团队也在研发益生菌（probiotics）成分，促进在较低光环境下种植农作物的生长。

前年12月开始的研究由新工大工程系，以及食品、化学及生物科技系负责，并与农业科技公司奥智生（Archisen）协作。

主导研究的工程系副教授史蒂夫（Steve Kardinal Jusuf）受访时说，植物需要阳光生长，在农场顶部装置光伏板时，光伏板之间须有缝隙，让阳光渗入。团队模拟不同的情况后，找出适合的设置如隙缝尺寸，在新工大的校园搭建小型的水耕农场作测试。

团队分别种植生菜、羽衣甘蓝（kale）和九层塔（basil），比较蔬菜在不同条件下种植的产量。研究的一个目的便是找出可促进不同植物生长的益生菌成分。

此外，有研究显示太阳能光伏板底下种有植物，可降低环境的温度，使光伏板制造较多的能源，团队因此也在观察电源产量。

为期三年的研究获得淡马锡基金会的资助。作为协作伙伴，奥智生为新工大提供种植蔬菜的建议和技术等。一些新工大学生也参与研究。

史蒂夫说：“研究旨在支持我国绿色发展蓝图，应对土地局限的挑战，加强食品与能源保障。作为一所学府，我们借此可让学生认识我国面对的实在问题，让他们有机会参与解决挑战。”

刚毕业的张汇骐（24岁）在新工大修读可持续基础设施工程（建筑设备工程）学士课程，目前在一家城市农业公司当工程师，同时进修硕士课。

她曾在奥智生实习，去年起参与新工大的研究项目，利用软件模拟农场的不同设置，观察植物的生长并收集数据等。她认为，城市农业将是我国永续发展的趋势，在实习和研究累积的经验对工作有帮助。