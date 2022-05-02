兀兰“祝福角落”捐助物堆满走廊 市镇会令两周清除

好心居民在住家外设“祝福角落”，供人放捐助物资和让人免费领走，岂料佳节前大批捐助物涌入，挤满走廊和电梯外空间，遭市镇会给予两周宽限要求将它们移除。

位于兀兰13街第185A座租赁组屋21楼的“祝福角落”，2021年9月由阿祖拉（30岁）设立。

育有不到3岁和1岁孩子的她受访说，一度穷到没钱买奶粉和尿片，所以上网求助，没想到果然有好心人网购物品送上门，助他们一家熬过难关。所以她才在住家外的走廊和角落放置人家捐助的物品，让有需要的人免费领取。

《新明日报》记者昨天（5月1日）走访，一名住在附近的女佣（34岁）特意前来为远在家乡的女儿挑选衣物。

不过，“祝福角落”设立超过半年，却在上周二（4月26日）接获马西岭-油池市镇会通知，指部分物品占据电梯外的公共空间，影响其他住户安全，因此要求住户最迟在5月11日将它们移除。

挂满衣服 宛如市集

据观察，一踏出阿祖拉居住的楼层，便可看见电梯外挂满各类衣服，宛如市集。地上也摆放着4个装满衣物的箱子。沿着走廊的架子，还摆放不少儿童书籍和干粮。

阿祖拉解释，许多人在佳节前都将物资送过来，她根本来不及处理。她对受影响居民感到抱歉，希望他们能体谅，以及可直接和她沟通，避免误会。

“我们已在网上宣布停止收取衣物。目前当局正协助寻觅地方来储存这些物资。”

完整报道，请翻阅2022年5月2日的《新明日报》。