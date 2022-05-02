前方两罗厘相撞 电单车骑士刹车不及撞上受重伤

前方两辆罗厘发生车祸，马国骑士刹车不及撞上罗厘，导致他脸部、上下颌和颧骨多处骨折，右脚严重撕裂，须动多次手术，目前已留院三周。

这起车祸发生在4月11日凌晨12时41分许，地点在加冷巴耶利峇快速公路（KPE）朝往东海岸公园大道（ECP）的路段。

涉事的电单车骑士吴俊棋（31岁，电工）身受重伤，他的脸部、上下颌和颧骨骨折，右脚有撕裂伤，留下一道15公分长的伤口。

《新明日报》记者早前联系上吴俊棋的家属，但由于他的上下颌动手术后无法开口说话，至昨天（5月1日）才顺利访问到他。

吴俊棋昨午透过叔叔接受记者访问时绘述，事发时他正从友人位于盛港的住家骑车回麦波申租屋处，岂料在途中，前方有两辆罗厘发生车祸，他闪避不及，直撞而上。

“事情发生得太突然，我倒地后脑袋一片空白，只感觉到下巴很痛，满身都是血。当时有民众下车帮我，救护车载我去医院。”

吴俊棋表示，目前动了四次手术，尤其脸部伤势最严重，需植入金属板修复颧骨处，手术后伤势稳定，已经从加护病房转入普通病房。

“我现在感觉好些了，但还是不能说话太久，仍需住院。”

警方受询时证实此事，指车祸涉及两辆罗厘与一辆电单车。31岁电单车司机与其中一辆罗厘的40岁司机在意识清醒下送院，案件在调查中。

一半月薪养家 如今手停口停

伤者是家中经济支柱，每月将一半薪水寄回家。

吴俊棋的叔叔吴财汉（47岁，技工）透露，俊棋是家中长子，他在十几岁丧父后，便扛下养家的担子，只身来到本地从事电工，一做便是十几年。

“他的母亲60多岁，在家乡当厂工，月薪1000多令吉，他的两名分别26岁与29岁的弟弟也赚得不多，因此，他每月赚来的钱扣除生活费和租金后，一半以上都拿回家。”

叔叔说，由于侄儿的伤势至少要半年以上才痊愈，但他的工作“手停口停”，所以不知如何是好。

吴俊棋的右脚被包扎不能动弹。（受访者提供）

千二令吉租车 马国家人赶赴狮城

母亲与叔叔花1200令吉（约382新元）租车，从家乡赶到本地照料伤者。

叔叔吴财汉透露，车祸两天后接获侄儿公司老板来电告知，家人都心急如焚，上周与吴俊棋的母亲包车从马国霹雳州赶往狮城。

“他在这里无依无靠，我们肯定得来照顾他。包车花了1200令吉，等我们来到医院后，他的母亲一看到他全身伤痕累累，当场心痛落泪。”

他指如今与吴母各自暂住亲戚家，两人每天都会到医院探访吴俊棋，看到对方逐渐好转，终于放下心头大石。

医药费逾6万 老板网上众筹

医药费已高达6万多元，伤者老板助网上筹款。

吴财汉指出，侄儿的老板建议他们上网筹集医药费，并帮助他们在众筹网站give.asia上发起7万元筹款活动，目前已筹得2万多元。

他指离目标虽然还有一段距离，但还要非常感谢侄儿老板的帮忙，也感谢各界善心人士的慷慨解囊。