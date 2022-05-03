傅翠敏原本为了方便照料孩子，开始接下订单并在家缝制衣服，后来经朋友介绍，她也尝试为马来族同胞量身定制传统和新式的马来服装。

对裁缝师傅翠敏而言，缝纫不仅是她的兴趣，还能让她增进与友族同胞之间的交流。

傅翠敏（60岁）一向喜欢设计和刺绣，她18岁时在母亲的安排下，向一名台湾的裁缝师拜师学艺，从此开启裁缝人生。她原本为了方便照料孩子，开始接下订单并在家缝制衣服，后来经朋友介绍，她也尝试为马来族同胞量身定制传统和新式的马来服装。

无论是长罩衫（Baju Kurung）和卡峇雅（kebaya）等服饰，都难不倒傅翠敏。她会花时间研究当前的流行趋势，且确保作品不失马来传统服饰的特色。在马来西亚马六甲出生长大的傅翠敏，还说得一口流利的马来语，进而拉近了她与友族同胞之间的距离。

“这些马来族顾客非常友善，她们都成为我的好朋友，每逢过年过节，还会送我自制的糕点。我非常享受制作马来服装的过程，在设计和制作这些衣服时，我也对马来传统文化有更深的了解。”

其实，傅翠敏一心希望把缝纫技巧传授给女儿，但可惜女儿并不想学习缝纫。“有时订单太多，我会压力大到睡不好，孩子不忍心看到我那么辛苦，也曾叫我放弃这门生意。但我不打算这么做，除非我的视力退化到我做不下去为止。”

如今，制作马来服装的裁缝师已越来越少，傅翠敏感叹：“曾经有一名马来族朋友就希望我即使退休后，还能继续为她一人量身定制衣服，我听了非常不舍，也甘愿为她们继续坚持下去。”