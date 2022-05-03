玻璃墙“太干净” 妇撞上嘴肿溅血

餐馆玻璃墙擦得太干净、太透明，妇女上厕所走出餐馆时直撞上玻璃墙，导致嘴肿流血，事后半边脸还肿了起来。餐馆经理说，原本应设有防撞条，恰逢长假期，供应商赶不及。

这起事件发生在前天（5月1日）下午3时45分许，地点是位于来福士城内的莆田餐馆。

读者徐女士（53岁，自雇人士）昨天向《新明日报》申诉，她是第一次在该分店用餐，点餐后询问侍应生厕所在哪里，对方说走出去转右即可。

“结果我在走出餐馆时，突然迎面撞上一片玻璃墙，当场嘴唇流血，事后半边脸肿了起来，至今隐隐作痛。”

她声明，事发时没在用手机，而是根本看不出那里有面玻璃墙。

“餐馆经理第一时间前来关心我的伤势，并让我到隔壁诊所求医，但我那时以为伤势不严重，所以就没去。”

为表歉意，她说餐馆事后赠送了免费菜肴，还提供10%折扣，但令她担心的是，会有小孩或老人像她一样，不慎撞上玻璃墙。

“我只是希望餐馆能重视此事，至少放一个告示，提醒公众要小心。”

已设围栏架提醒食客

记者昨午走访时，餐馆内靠近出口处的玻璃墙前已设有伸缩围栏架。

餐馆经理受访时解释，玻璃墙前原本应设有防撞条，但恰逢长假期，供应商赶不及设好装置。

“我们平时其实会在玻璃墙前摆放一些椅子和婴儿座椅，不过事发当天是周末，食客较多，我们便把椅子搬走，没想到导致食客不慎撞上玻璃，我们感到万分抱歉。”

经理指出，事后已第一时间联系供应商前来设置防撞条，但对方无法前来，他只好另寻对策。

“为避免其他食客撞上玻璃，我们当晚就先在那里摆放了伸缩围栏架。”

完整报道，请翻阅2022年5月3日的《新明日报》。