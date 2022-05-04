早报调查：减少外食购物 改搭公交 货比三家 七成民众节省开销应对生活费上涨

物价居高不下是当前人人关注的课题，《联合早报》展开为期一周的网络和街头问卷调查，了解物价飙涨对人们每周生活和消费习惯的影响。这项调查昨天中午截止，共有720名公众参与。

物价节节攀升，逾八成受访公众说，个人生活费在半年内上涨了至少15％，也有近七成受访者说，已开始通过各种方法，节省日常开销。

在省钱方法当中，约三分之一受访者说，最有意识地通过减少外出用餐省钱，其他热门选项依次为减少逛街或网购（23％）；减少乘搭德士、私召车或开车，尽量搭公共交通或步行（15％），以及在消费前货比三家（14％）。

物价居高不下是当前人人关注的课题，《联合早报》展开为期一周的网络和街头问卷调查，了解物价飙涨对人们每周生活和消费习惯的影响。这项调查昨天中午截止，共有720名公众参与。

近六成受访者认为，鸡蛋、生鲜蔬果类及咖啡茶水等食品涨价，对他们的生活费影响最大，选择水电和交通费（包括汽油）的分别占17％和16％。

受访者来自不同年龄层，其中有超过半数年龄介于40岁至59岁；30岁至39岁、60岁及以上的各占约18％。近七成受访者的经济来源全靠个人收入，近两成是部分靠个人收入、部分来自家庭，约8％全部来自家庭。

所有受访者中，约43％坦言因物价上涨而感受到“一些生活压力”；有29％称“压力有点大”；另17％则是“压力太大了”。

俄乌冲突进一步加剧价格上涨压力，我国3月份不包括私人陆路交通和住宿费的核心通胀率达2.9％，创下10年新高。

调查显示，约45％受访者在半年前的每日生活开销介于11元至20元、介于21元至30元，以及不超过10元的各占19％。但在半年后的今天，约52％受访者都说，每日生活费明显增加了15％至20％。

61岁的陈珍珍（兼职推销员）独自住在三房式组屋。看着不断升高的物价，越发感受到必须看紧钱包。

现在，她学会自己煮一些家常菜，以减少在外用餐的开销。她无奈地说：“去巴刹或超市买菜也越来越贵了，只好少买鱼虾和肉类等价格比较高的食材。”

日常生活中，陈珍珍也有省钱窍门。除了利用洗衣机的水来洗厕所和抹地、少开冷气，她也尽量每周一次过外出采购所需食材和用品，节省交通费。

汽油、电力、煤气及非熟食价格预料还会继续上涨。新加坡金融管理局在上周四发表的《宏观经济评估》报告中指出，核心通胀率可能在第三季升至4％左右的峰值，到年底才开始放缓。

消费税明后年上涨 七成公众不打算抢购高价物品

明后年分两阶段上调的消费税，也是坊间关注的焦点。政府上一次在2007年7月调高消费税时，手表、珠宝及家具等物品，在前一个月销量明显增加。但这次的调查显示，近七成公众都没有打算趁消费税上调前购买高价物品。

王美丽（50岁，销售员）说，“我们只买必需品，不会因为（要省些）消费税，而特地去购物。”

对于人们更注重省钱，联昌私人银行经济师宋生文说，本地防疫措施大幅放宽不久，目前的经济复苏仍然强劲。

不过，如果接下来人们纷纷减少开支、商业活动受挫，滞胀（stagflation）风险可能会上升。滞胀指的是经济增长停滞，物价和失业率却持续高涨的经济现象。

由于物价上涨的趋势预料不会在短期内消退，宋生文说，在最糟糕的情况下，企业或因为需求疲弱而裁员，令劳动力市场再受冲击。

李显龙总理星期天在全国职工总会劳动节集会上强调，政府正竭尽所能舒解生活费上涨给人们带来的压力，但人们要准备好面对更多挑战，因为全球的经济增长会变得疲弱，未来两年甚至可能会出现经济衰退。