去年医疗保健费低过疫情前 卫生部：因津贴压低降势难持续

本地去年的医疗保健消费物价指数低于2019年的水平，显示去年医疗服务的价格下降。卫生部解释这是因为有多项津贴计划支持，但我国人口正在老龄化，这个价格下降趋势不会持续。

去年整体综合物价指数同2019年相比为102.1，但是卫生部公布的2021年医疗保健消费物价指数同2019年相比则是99.6。这表示，去年的整体物价增加了2.1％，医药费却减了0.4％。

住院病房、治疗和手术费增加

卫生部答复《联合早报》询问时说，医疗保健消费物价指数是由药物、保健产品、门诊服务、医院服务和医药保险的价格和收费组成。若是以2019年为基准，药物和保健产品的价格，以及综合诊疗所、全科诊所和专科门诊的收费都下跌了，医药保险以及住院病房、住院治疗和手术服务的费用则增加。

卫生部指出，医疗保健消费物价指数降低同当局推出多项新津贴有关，例如立国一代配套（Merdeka Generation Package）以及加强社保援助计划（Community Health Assist Scheme，简称CHAS），包括推出CHAS绿卡，让全民不论收入都能在CHAS诊所享有慢性病医疗津贴。

从2020年起，出现呼吸道症状的病患到综合诊疗所或公共卫生防范诊所（Public Health Preparedness Clinics）看诊只付5元或10元。

人口老龄化 医疗保健成本将持续上升

卫生部强调：“医疗保健消费物价指数下降不太可能持续。随着人口老龄化和健康渐差，医疗保健成本会持续上升。因此，我们必须继续专注于控制医疗保健成本和努力落实‘健康SG’计划，以求长期抑制成本增加。”

对于医疗保健费用有所下降，杜克—国大医学院的健康经济学教授芬克尔斯坦（Eric Finkelstein）认为，“最有可能的原因是本地的医疗保健服务有所变化。冠病疫情导致许多价格比较贵的选择性手术延迟，医疗服务更集中在紧急服务，因此医药费其实并没有真的降低。”