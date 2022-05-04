询问量暴增 疫情期间被领养流浪狗数量却减少

冠病疫情期间，多数公众在家办公，兴起饲养宠物作伴的念头，询问收养流浪狗的人数也比疫前暴增约四倍。但领养流浪狗的手续严谨，许多有意领养者在了解领养程序后选择放弃，因此实际领养的人数反而比疫前还少。

李金燕（44岁，公务员）育有一名九岁儿子和一名七岁女儿。她说：“我父母自我读小学开始，就陆续领养了三只狗，它们为我的童年增添不少欢乐。现在，我的孩子与我当时养狗的年龄相仿，我希望他们能通过饲养狗，培养责任感与爱心。”

今年3月，她向拯救流浪狗协会（SOSD）提交了领养狗儿的申请，但在协会说明领养流浪狗所需注意的事项后，她决定暂停领养计划。

她说：“流浪狗大多没有受过训练，或可能因曾经被虐待而害怕人类，脾性也难以捉摸。我当时不确定是否已做好准备领养它们，所以决定暂时搁置计划。”

李金燕将目标转向宠物店购买幼犬，但疫情期间，本地掀起养宠物热潮，导致一只贵宾幼犬的售价从2000多元飙升到8000元，店家还催促她赶快缴付定金，不然就要卖给别人。

店家这一席话，让她思考这么多人抢着购买宠物店的幼犬，那流浪狗收容所的狗儿呢？“我只要领养一只流浪狗，收容所就有多一个空间照料另一只流浪狗，岂不是一举两得？”

去年12月，她再次向SOSD提交领养狗儿的申请，协会了解她的家庭环境后，安排她们一家四口与狗儿相处两次。一个星期后，她将狗儿带回家中试养三个星期。

经过近两个月的领养过程，李金燕今年2月成功领养了一只五岁大的新加坡特犬（俗称本地流浪狗）。

疫情期间，有许多公众与李金燕一样有意愿领养狗儿，但他们大部分在了解领养程序后便打退堂鼓。

SOSD回复《联合早报》询问时指出，协会在2020年与2021年分别收到4089个与4042个领养狗儿的咨询，远超出2019年的1364个。

拯救流浪狗协会：很多人只是一时冲动

然而，被领养的流浪狗数量却从2019年的228只，下降至2020年的196只，以及2021年的166只。

SOSD会长萧德华受访时说：“居家办公期间，有很多人询问领养流浪狗的事宜，但很多人只是一时冲动，没有仔细考虑领养狗所须承担的责任。”

他说，协会会根据每只狗的脾性，以及领养者与狗相处的反应，安排领养者与狗儿见面的次数，通常是两三次。在这个过程中，有些领养者会失去耐心，退出领养计划。

新加坡防止虐待动物协会（SPCA）2020年与2021年分别有732只与878只狗儿被领养，都少于2019年的979只。

协会执行董事桑卡尔（Aarthi Sankar）说：“疫情期间实施的安全管理措施对领养程序造成不便，减少了公众领养狗儿的兴趣。”

李金燕认为，为了确保狗儿能找到安全且合适的新归宿，严谨的领养狗儿程序是有必要的。

她说：“领养狗儿的过程虽然繁琐，但当你体会狗儿从充满恐惧的状态，到信赖和依赖你时，你会有一种难以言喻的满足感。”