家庭主妇胡莉清当送餐员帮补家用。她每天早上8时载幼子上学后，就利用三个多小时的空档送餐，中午接儿子回家。由于担心电动脚踏车必须在马路上骑行较危险，她因此坚持使用传统脚踏车。

冠病疫情影响丈夫的收入，为帮补家用，家庭主妇胡莉清（37岁）两年多前，毅然当起部分时间送餐员。

胡莉清的弟弟也是送餐员，推荐她送餐。不少送餐员以电动脚踏车代步，她却坚持使用传统脚踏车。

“传统脚踏车靠人力踩踏，比较吃力，尤其是上斜坡，但好处是可以在人行道上行驶，比较安全。

“电动脚踏车必须在马路上骑行，比较危险，我孩子还小，所以不会考虑。马路上有很多车辆，有时看到送餐同行开着电动脚踏车，与车并行，也为他们捏把冷汗。”

胡莉清有三个儿子，老大和老二分别为18岁和16岁，幼子6岁，念幼稚园二年级。

她目前骑的是入行的第三辆脚踏车了。“第一辆被偷，第二辆嫌重，转送朋友了。”

胡莉清说，脚踏车不贵，百多元就买得到，上网添购的配件，包括轮子、餐食存放架，以及幼子的迷你车座等，其实更花钱。

她自行安装所有配件，尤其注意配件栓得紧不紧。“像儿子的座位，要非常扎实。这个迷你扶手，让他骑车时握着，我也比较放心。”

每天早上8时左右，胡莉清载幼子上学后，就利用三个多小时的空档送餐，中午接儿子回家。

她的丈夫是普通员工，收入不高。她一周工作六天，还自动上缴公积金。

今年的劳动节，胡莉清和同行卓素霞（51岁）相约到武吉班让民众俱乐部，领取“送餐员项目”（Project Rider）配合开斋节分派的礼包和礼券。

考虑到送餐员属自雇人士，工作不稳定也没工会代表，武吉班让公民咨询委员会今年初推出该项目，支援区内的百多名送餐员。它也创建WhatsApp群聊，让送餐员分享工作的苦乐，并借助基层组织的网络，解决日常碰到的问题。

胡莉清说，这个协助送餐员的平台，让她不再觉得孤单，“感觉有人爱护我们，关心我们的福利。”

今年1月农历新年前，她和同行首次分获礼券和礼包。劳动节分获的第二个礼包，包括口罩、马来糕点及该区议员连荣华赠送的冷冻鱼等。