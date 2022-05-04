难忍邻座脱鞋换位 阿嫂指巴士突刹车害她撞椅摔伤

阿嫂申诉放工搭巴士返家，途中换位时，车长没等她坐好就开车，还突然急刹车，结果当下失去平衡撞座椅，再摔倒在地，事后紧急送院。

卓女士（57岁，促销员）昨日（5月3日）在医院向《新明日报》记者绘述，前天傍晚6时05分左右下班后，到盛港北源小学外的巴士站搭乘Go-Ahead的136号巴士回家。

上了巴士后，她原本坐在左侧第二排的座位，可是隔壁女乘客脱鞋把脚放到对面座位，她觉得恶心，想要换位。

“到了下一站，车长停车时，我才站起来走到后方，车长没等我坐下就启动了引擎，我准备坐下时，他又突然急刹车，我顿时失去平衡，整个人往后跌。”

她先是背部撞到座椅把手，然后跌坐在地上，当下整个背部剧烈疼痛，还因此出现呼吸困难的情况。

“我痛到飙眼泪，根本站不起来，后来是一名好心女乘客上前扶起我，我才能勉强坐在台阶上。同时，有乘客告诉车长我跌倒一事，对方才停车，我也请他帮忙电召救护车送我入院。”

卓女士事后被送院，前天照了X光后证实骨头无大碍，但仍需留院观察。据观察，她的背部和右手臂有大块淤青，昨日量血压时，血压高达203。

“我住院的第一晚呕吐了一次，现在感觉好多了，只是背部和臀部还痛，不论是坐着还是躺着都会痛。”

《新明日报》正向巴士公司查询中。

完整报道，请翻阅2022年5月4日的《新明日报》。