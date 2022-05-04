涉毒闯组屋反锁八小时 警破门捕两男

疑趁屋主不在家，两阿叔涉擅闯组屋单位还拥毒，警方接获通报上门调查时，两人反锁屋内超过八小时，警员最后破门逮人。

这起事件发生在昨天（5月3日）上午11时35分左右，地点位于红山弄（Redhill Close）第89座组屋的四楼单位。据了解，屋主事发时不在家，两男子不知如何闯进屋内。

记者昨晚7时许接获热心读者通报后赶往现场，据观察，多辆警车、“红车”（特别行动指挥处车辆），及民防车辆都已在场。大批警员封锁了整座组屋，并驻守在组屋楼下，民防人员则在收拾早前铺设好的气垫。

读者陈女士（51岁，客户服务专员）受访时表示，听说有人反锁屋内，警员晚上7时许拿着工具上楼，相信是准备破门。

记者走访涉事楼层，大批特别行动指挥处警员荷枪实弹驻守在走廊，十几名警员聚集在涉事单位门口，场面紧张。

据观察，两名涉案男子多次被警员带着进出单位，调查官也从单位里拿出证物。一直到晚间10时半左右，警员才将涉案男子上铐带走。

警方受询时证实，他们抵达现场后，发现两名59岁和62岁男子反锁屋内，当局于是出动危机谈判组（Crisis Negotiation Unit）、特别行动指挥处与民防部队到场协助，最终强行入屋。

两名男子因涉非法擅闯组屋单位和毒品相关罪行被捕。案件在调查中。

新加坡民防部队则说，作为预防措施，当局设置了两个安全救生气垫，也动员灾难拯救队（DART）人员待命。

完整报道，请翻阅2022年5月4日的《新明日报》。