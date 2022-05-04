两方法防范不明儿童肝炎

全球最近出现多起感染原因不明的儿童急性肝炎病例。截至5月1日，包括新加坡在内的20个国家，已向世界卫生组织通报228起病例和四起死亡案例。另外还有超过50例在调查中。

世卫组织4月23日的通报显示，病例多数集中在欧美国家，患病的儿童年龄介于一个月到16岁。英国的情况最严重，截至4月29日已通报145起病例。日本、印度尼西亚和新加坡等亚洲国家近期也相继通报疑似病例，显示不明肝炎已有在全球扩散的迹象。

这种肝炎和已知肝炎有何差别？它因何而起？为何会引起专家担忧？

什么是肝炎？

肝炎（Hepatitis）是肝脏的炎症，可由病毒感染、自身免疫缺陷或药物引发。

以最常见的病毒感染为例，医学界目前公认的A型、B型、C型、D型、和E型肝炎病毒都是引发肝炎的病毒。大量饮酒、某些药物和有毒物质，也可能导致肝炎。有自身免疫缺陷的病患，身体免疫系统也可能攻击肝脏，引发肝炎。

肝炎若长期无法治愈，将影响肝脏的正常功能，可能引起严重的并发症如肝硬化、肝衰竭和肝癌，发展到晚期甚至会危及生命。

重症率异常高

在这波肝炎病例中，患者出现的症状包括呕吐、腹泻、腹痛、皮肤或眼睛发黄（黄疸）和肝酶水平异常高。肝酶水平过高，可能指向肝脏发炎或受损。大多数病例没有发烧，也未检测到引发肝炎的上述常见病毒。

不过，如今让专家担忧的是，这波儿童急性肝炎病例极不寻常，除了感染原因不明，病患大多是健康儿童，而且发病后的重症率异常高。

世卫组织的数据显示，目前有近10%的病患需要肝脏移植。 一般由A型、B型及E型肝炎病毒引发的急性肝炎病例中，须要肝移植的肝衰竭病例一般少于1％。

肝炎疑似与腺病毒感染有关

专家怀疑，不明肝炎与腺病毒（adenovirus）感染有关。

在世卫组织4月23日通报的169起病例中，至少有74例检测到腺病毒。其中18名儿童感染的是第41型腺病毒，这种病毒通常会引起肠胃和呼吸道症状。

世卫组织指出，在发现最多肝炎病例的英国，社区的腺病毒感染者人数正在显著增加。

不过，这还不足以证明不明儿童肝炎与腺病毒有直接的因果关系。因为并非所有病患都检测出腺病毒，而且对于大多数免疫系统正常的儿童而言，腺病毒的威胁不大，病发后一般可以在一两周内康复。由腺病毒感染引发的肝炎，向来被视为一种罕见的并发症，一般只在免疫功能低下的人群中出现。

英国卫生安全局怀疑，可能是有新的腺病毒株问世，或腺病毒与其他风险因素结合产生作用（如中毒或感染另一种病体），所以才导致不明肝炎的异常严重后果。

但美国波士顿儿童医院传染病学家马利（Richard Malley）医生认为，儿童也可能是先感染了腺病毒，然后因为其他原因患上肝炎。他接受《纽约时报》访问时说：“要证明因果关系需要大量的数据，而这正是我们不具备的条件。”

是否和冠病有关？

目前没有证据显示不明肝炎和冠状病毒有直接关系。

在世卫组织4月23日通报的169起病例中，只有20起检测出冠状病毒。以冠病如今在全球扩散的规模而言，这并不让专家感到意外。

另外，世卫组织的报告显示，绝大多数儿童患者没有接种冠病疫苗。这也间接排除了不明肝炎与疫苗后遗症有关的一些猜测。

新加坡出现一起不明肝炎病例

新加坡卫生部4月30日通报了一起原因不明的男婴急性肝炎病例。仅10个月大的男婴在4月25日被送往竹脚妇幼医院急诊室医治，男婴和与他有接触的家人目前情况良好。

卫生部发言人在答复《联合早报》询问时指出，当局4月29日接获有关男婴入院的通报，正在做进一步调查，以确认这起病例是否与国际上及世卫组织通报的不明急性肝炎病例相似。

实验室检测已确认这起病例对引起肝炎的常见病毒（A型、B型、C型和E型肝炎病毒）呈阴性反应。这名男婴去年12月确诊冠病，目前没有证据证明男婴罹患的急性肝炎与冠病有关。

家长该如何保护孩童？

肝炎的传播方式取决于引发病情的病毒类型。

以A型、B型、C型、D型、和E型肝炎病毒为例，它们虽然都影响肝脏，却通过不同的方式传播。

A型肝炎通过口腔—粪便途径传播，也就是说，如果患者在如厕后不洗手，随后触摸或准备他人的食物，病毒就会传播。另一方面，B型和C型肝炎则通过血液和体液传播。

国大医院邱德拔—国立大学儿童医疗中心小儿传染病科主任兼高级顾问曾思敏医生接受《联合早报》访问时指出，由于不明肝炎的病原体不详，病毒的传播途径和传染力至今仍然不明。在更多数据出现之前，她建议儿童在户外戴口罩、注意个人卫生。

她说：“腺病毒通常通过呼吸道飞沫，或接触受污染表层与人，再触碰嘴、鼻或眼睛的方式传播。戴口罩和保持手部卫生是避免感染类似病毒的有效措施，尤其当我们在与身体不适的人接触。”