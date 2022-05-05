新加坡低碳ETF 让你投资地球的未来

顺应全球刮起的绿色低碳转型经济强风，这是利安资金管理公司（Lion Global Investors）与华侨证券（OCBC Securities）推出新加坡首个以低碳足迹为主的交易所挂牌基金——“新加坡低碳ETF”（Singapore Low Carbon ETF），让投资者更容易达到投资组合多元化的目标，同时把握可持续发展大趋势所带来的潜在机遇，为保护地球尽一份力。

投资绿色转型大趋势 为环保尽一份力

随着国际社会日益关注减缓气候变化课题，让地球可持续发展的诉求已扩大至各层面，从经济到商业及金融体系，乃至个人。越来越多投资者有意识地将资金配置到添加绿色项目元素的领域，也更重视企业对环境、社会及治理原则的实践，以及如何落实低碳经营理念。

我国财政部长黄循财在今年的预算案就宣布，政府将从2024年起分阶段上调碳税从目前每排放一公吨温室气体征收5元，分阶段增至2030年的每公吨50元至80元，以支持长期低碳发展策略，争取在本世纪中叶实现净零排放的目标。

从投资的角度来看，那些没有对气候变化采取应对措施或减碳举措的企业，最终得面对更高的经营成本及因气候变化带来的投资风险，并且在具有庞大增长潜力的可持续发展领域中，错失发展机遇。

让地球可持续发展的诉求已扩大至各层面，从经济到商业及金融体系，乃至个人。（图／GettyImages)

认识iEdge-OCBC新加坡低碳精选50上限指数

“利安—华侨证券新加坡低碳ETF”的最大特点，是全面复制iEdge-OCBC新加坡低碳精选50上限指数（iEdge-OCBC Singapore Low Carbon Index Select 50 Capped Index）的表现，让投资者能同时让投资组合多元化，以及为绿色低碳经济做出贡献，一石二鸟。

那就先来看看什么是iEdge-OCBC新加坡低碳精选50上限指数。

今年初，新加坡交易所与华侨银行联合推出这个指数。它根据自由流通的市值，追踪包括房地产投资信托与商业信托在内的新加坡注册的首50家公司，以体现新加坡实体和金融经济。与此同时，这些被精选追踪的公司，必须在碳强度表现上领先同领域的其他企业，也就是说，其业务涉及的化石燃料程度最少，符合降低投资组合的碳足迹的目标。

截至今年3月31日，该指数的首10大成分股包括：新加坡电信有限公司、冬海集团、电子专业制造服务公司伟创力有限公司、凯德综合商业信托、新加坡交易所等。以冬海集团和伟创力有限公司为例，两家公司都明确地制定减碳目标及实践方针，如减少75%的塑料包装、在2030年将碳排量减至2019年基准的一半。

此外，该指数的50家公司，在新加坡、美国和香港上市的分别为43家、四家及三家。相较于市场上较普遍的交易所挂牌基金（下面简称为ETF）如海峡时报指数（STI）以及 MSCI 新加坡自由净总回报指数 （MSCI Singapore Free Gross Return Index），该指数的地域覆盖面更广。

五大亮点

利安—华侨证券新加坡低碳ETF具备以下五大亮点：

1. 复制新加坡低碳精选50的表现

作为一种被动型基金，ETF的基金经理不主动决定买卖哪些股票或资产，而是复制某个指数或资产价格走势。新加坡低碳ETF复制iEdge-OCBC新加坡低碳精选50上限指数的表现，以50家自由流通市值最大的新加坡公司为复制依据。

2. 成分股设权重上限 组合更具优势

（图／华侨证券）

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虽然它包含了其他ETF内常见的金融股和商业信托如大华银行、华侨银行、星展集团、凯德等，但新加坡低碳ETF设有成分股的权重上限，即市值超过2000亿美元的巨型股，上限为10%，其余成分股则设在7%。

有了这个权重上限，这将能降低新加坡低碳ETF对金融业的曝险，另一方面可加强对科技领域的重视，毕竟科技领域在碳减排占有领先优势。

3. 投资门槛低

在未计算费用和佣金之前，起始投资额可以是区区1新元，也可选择以新元或美元交易，省去兑换货币的麻烦。

4. 可使用退休辅助计划存款投资

散户投资者除了可通过现金进行投资，也可使用退休辅助计划（Supplementary Retirement Scheme，简称SRS）户头内的存款来进行投资。

5. 每半年派息

这个ETF每半年派息，让投资者可以通过投资低碳，以及与气候相关的投资组合，来降低因气候变化所带来的投资风险。

欲知更多详情，可点击此处查询。

助散户投资者 分散投资

散户要如何把握可持续发展大趋势所带来的潜在机遇呢？（图／GettyImages）

根据亚洲投资者气候变化联盟（Asia Investor Group on Climate Change）在去年发表的数据显示，超过一半的亚洲投资者，不是积极参与低碳型或与气候挂钩的投资机会，就是对这些投资目标非常感兴趣。亚洲投资者气候变化联盟是一个倡议组织，旨在加强亚洲资产所有者及金融机构对气候变化和低碳投资相关风险和机遇的认识，鼓励采取应对行动。

作为一般散户投资者，不仅要定期重新配置投资组合，使其多元化，也应把握世界发展大趋势，尽早入场。

ETF是交易所挂牌基金（exchange traded funds）的英文缩写，是一种可在交易所进行交易的基金，包含了股票、债券、货币、商品、房地产投资信托基金REIT等许多不同的投资产品，对不熟悉投资或懒于管理投资的人，是好用又方便的工具，让投资者能以最低资金，实现投资组合多元化的目标。

举例来说，若以100元买入甲股，曝险是100%，甲股一跌，投资价值也跟着下跌；如果以100元等额投资甲乙二股，如果甲股没变化、乙股下跌20%，那么，投资价值只下降10%。所以投资越多元化，对股价波动的承受压力也更强。

分散投资是多元化的手段之一，但要按正确比例买进不同股票，需大笔交易费及佣金。ETF就把多种投资产品集合为一，让投资者以较少资金同时追踪不同股票走势。通过购买几个类型不同的ETF，便可构建一个分散风险的投资组合。

【本文由华侨证券（OCBC Securities）呈献】

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