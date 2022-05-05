樟宜机场乘客量恢复至疫前四成 易华仁：进一步扩大航空网络 建立新伙伴关系

交通部长易华仁强调，政府致力于推动樟宜航空枢纽的强劲复苏，“作为全球贸易和商业中心，航空枢纽对新加坡具有重要的战略和生存意义，它支持着我国与世界各地的重要经济联系和人与人之间的流动，也催化我国的经济增长机会。”

我国对所有完成冠病疫苗接种者重开边境一个月来，樟宜机场接待了更多旅客，4月底的航空乘客量进一步增加至疫前水平的近40％，相比3月的约18％增加了超过一倍。乘客量下来几个月还会继续增长，相信可如预期，在今年内至少恢复到疫前水平的50％。

交通部长易华仁昨天（5月4日）在樟宜机场集团的“樟宜航空大奖”颁奖礼上致辞时指出，我国不仅要恢复以往的航空衔接，也要进一步扩大航空网络、增加航班密度，以及与航空公司建立新的伙伴关系。

我国4月起实行简化的疫苗接种者旅游框架，所有已完成冠病疫苗接种的旅客，不论来自哪个国家或地区都可入境新加坡，并自4月26日起，不必再接受行前冠病检测或隔离。

新加坡民航局早前宣布，边境措施放宽后的4月11日至17日，樟宜机场航空乘客量达40万人次，相当于疫前水平的31％。

易华仁透露，4月底航空乘客量已进一步增加到疫前水平的近40％，下来随着更多航班恢复及旅客回流，乘客量将会继续增加。

不过易华仁也说：“机场要迅速扩大营运绝非易事，我们不应该低估这个挑战有多艰巨，我们已经在世界各地的许多机场看到了这点。”

他说，过去一年里，樟宜机场与两个城市建立了新的航空衔接，并迎来七家新的客运航空公司，包括韩国Air Premia、日本ZIPAIR和越竹航空。

易华仁强调，政府致力于推动樟宜航空枢纽的强劲复苏，“作为全球贸易和商业中心，航空枢纽对新加坡具有重要的战略和生存意义，它支持着我国与世界各地的重要经济联系和人与人之间的流动，也催化我国的经济增长机会”。

今年是樟宜机场集团自疫情暴发以来，首次恢复颁发樟宜航空大奖，总共颁发34个奖项，当中有25家航空公司，因在疫情期间，继续在樟宜机场营运而获颁坚韧奖。

樟宜机场集团总裁李绍贤在颁奖礼上也提出，樟宜机场目前处于有利位置，航班起降量很可能在下个月就恢复到疫前的一半以上。

他以欧洲和北美为例说，樟宜机场现在与欧洲目的地的连通，已达到疫情前的九成以上，目前连接的北美城市更比疫情前多。“这两个市场的平均乘客运载率超过70％，与疫情前水平接近，这对我们来说是令人鼓舞的信号。”

截至5月1日，共有82家航空公司在樟宜机场运营每周超过3300个定期航班，连接新加坡与全球47个国家和地区的125个城市。

疫情以来平均货机起降量增两倍

樟宜机场航空货运量和航班，在疫情期间也保持坚韧，易华仁指出，平均货机起降量自疫情以来增长两倍，樟宜机场也迎来六个新的定期货机运营商。

李绍贤也提到，货机飞往的城市相比疫情前增长了60％，每周的货运航班更增加超过一倍。

相比疫情前，樟宜机场全货机航班起降量总量增长最多的五大货运航空公司为逻辑航空、联邦快递、大韩航空、My Indo Airlines和My Jet Xpress Airlines。

去年总货运客机航班起降量最多的五大客运航空公司与集团则为中国国际航空、中华航空、中国东方航空、大韩航空和新加坡航空。

至于樟宜机场未来几年的增长，李绍贤说，这不只取决于新加坡的吸引力，更要靠区域和世界的增长与稳定。