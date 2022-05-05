坠假公安骗局化淤青妆险被诈20万元 青年：对不起父母

假公安谎称有不法之徒试图绑架青年一家，说服对方化“淤青”妆拍视频，协助揪出“幕后人”，然后以此向其父母勒索100万人民币（约20万8000元）赎金，所幸骗局及时被识破。

警方早前发文告披露，上月26日接获报案，指该名21岁青年失踪，在中国的父母不久后收到他的照片及一段视频，并被不明人士要求缴付赎金。警方接获青年的亲友报案后迅速展开大搜寻，以及地毯式调查，隔天成功找到失踪青年，对方平安无事。

经调查，青年是坠入假公安骗局，以为自己在中国涉洗黑钱，还听信对方的说辞，切断所有联系，并化上“淤青”妆自拍视频，结果骗子转发给其父母勒索赎金。

在警方的安排下，来自中国的留学生山姆（化名）今早（5月5日）接受记者的访问，他忆述，约3月尾在家接到一通陌生电话，因为不想家人担心，加上骗子的说辞十分逼真，让他解决事情后才联系家人，所以没起疑心。

“在这么长时间的接触下，我就渐渐信服，选择配合。”

骗子随后谎称，在中国逮捕了一批不法分子，从而得知有人计划绑架山姆和家人，以此说服对方协助揪出幕后黑手，让山姆假装被绑架，并化上淤青妆，再拍下视频。

青年网上自学化妆

于是在4月25日那天，山姆被指示前往另一处，并在该处化妆拍视频。

“那个地方没其他人，但是有人上门送化妆品、绳子与胶带等，我不会化妆，只能上网自学，在眼睛部分化上淤青效果。”

化好妆后，他又被要求多次重拍视频，一直到凌晨，才离开该处。

据他所知，骗子通过侵入他的手机取得父母的联系方式。父母之后被要求缴付100万人民币（约20万8000元），所幸骗局及时被识破。

完整报道，请翻阅2022年5月5日的《新明日报》。