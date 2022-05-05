月薪3000元请不到助手 火红肠粉档无奈结业

开出3000元高薪仍请不到摊位助手，知名酒店前点心女主厨工业区开档卖肠粉仅一年，尽管生意火红却做不来，无奈宣布来临星期天（5月8日）结业。

这两年来，疫情导致不少餐饮因各种原因结业，这回轮到去年4月才刚开业，生意火红的肠粉档。

“肠粉天堂”（Cheong Fan Paradise）位于宏茂桥第二工业园第5023座小贩中心，老板娘郑慧仙（46岁）曾是香格里拉酒店香宫中餐馆成立40余年来的首位女主厨。

郑慧仙18岁便投身厨师行业，在知名港式餐馆利苑酒家点心当助手，15年后升格为点心主厨，随后又加入了滨华大酒店（现为滨海湾宾乐雅臻选酒店）的鸿桃轩中餐馆，2014年任香宫主厨，管理点心和甜品部门。在各大名餐馆里工作了近30年后，去年决定与一友人联手开档。

郑慧仙昨天（5月4日）在档口接受《新明日报》访问时透露，小贩的工作不容易，伙伴做了三个月因感觉吃力而选择退出，她之后聘请过两三名助手，但都因工时长且辛苦或不适应，没多久便离开了。

“档口营业时间是早上8时到下午4时，但我每天清晨6时半就要到档口准备了。除了一片片现拉的肠粉外，档口的所有东西包括萝卜糕、糯米饭等，乃至肠粉酱，都是每天手工做的。我在大厨房有多年经验习惯了，但是很多人第一次在厨房工作会觉得长时间站着、环境又热很辛苦。”

她坦言，从正规厨房系统训练出来，对一些料理细节的要求确实特别严格。“要请到有经验且适合的助理真的很难。就如我姐姐和一些朋友想来帮我，但也只能帮我点菜收钱等，其他料理的部分只能由我一个人来。”

完整报道，请翻阅2022年5月5日的《新明日报》。