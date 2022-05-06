延至70岁领每月入息增三成 逾半数公积金会员延迟领退休入息

中央公积金局昨天发布趋势报告，公布一系列与会员每月入息有关的数据。据估算，2019年至2021年年满65岁的公积金会员，如果立即启动每月入息，入息中位数是每月460元至580元，三年来增幅大约25％。如果等到70岁才开始，每月入息中位数是610元至760元，比65岁开始领取的人高三成。

冠病疫情期间，有更多公积金会员不急着在65岁时启动领取每月退休入息，延迟领取入息的会员比率从2019年的43％增加至去年的54％。

由于收入增长、更高的劳动队伍参与率以及公积金制度的改进，据估算，过去三年里年满65岁公积金会员的每月入息增加了25％。

中央公积金局昨天（5月5日）发布趋势报告，公布一系列与会员每月入息有关的数据。

1954年或之后出世的公积金会员，从他们65岁、也就是2019年起可领取每月入息，存款越高入息越多。会员可选择延迟领取入息至最迟70岁，每推迟一年，累积的利息越高，入息也越多。

据当局估算，2019年至2021年这三年里，年满65岁的公积金会员，如果立即启动每月入息，入息中位数是每月460元至580元，三年来增幅大约25％。如果等到70岁才开始，每月入息中位数是610元至760元，比65岁开始领取的人高三成。

这一批公积金会员每年大约5万人，他们不必强制加入公积金入息计划，好些还属于旧的非年金制度，入息计算方式不同。因此，为了方便比较，公积金局是根据会员的实际存款，假设大家都加入最普遍的标准计划（CPF LIFE Standard Plan）。

这些会员在2009年至2011年满55岁时，公积金局规定的全额存款（当时称最低存款）是11万7000元至13万1000元，超过的数额他们可以任意取出，这相比今年满55岁者的19万2000元最低存款低很多，因此每月退休入息比较少。

另外，这批会员大约七成在领取退休入息之前，先提取部分款项。这些人的月入中位数会比未提取者少15％至25％。

报告也指出，随着55岁至70岁会员的公积金缴交率逐步调高，2023年起有更多低收入员工可以获得就业入息补助，加上退休户头配对填补计划下，退休存款不足年长者每年可以得到最多600元的公积金填补，将来可以获得的每月入息预计还会增加。

学者：延迟领取存款 日后复合利息差异大

新加坡国立大学经济系副教授谢妮春博士指出，重新雇佣制度让人们有更多工作机会，或许是人们推迟领取每月入息的其中一个原因。她认为，要是想要退休后应付高通货膨胀，不在55岁后把整笔钱提出来比较理想。

曾姓退休人士（67岁）受访时告诉《联合早报》，他12年前就把全额存款以外的公积金提出来，他觉得先取出来和日后逐月领取没有不同。

对此，谢妮春指出最主要的差异在于复合利息。她分析，如果这名受访者64岁时才提出存款，可能影响不大，但在55岁就提钱，10年来错过的复合利息相当可观。

“毕竟很少金融机构能够像公积金局一样提供那么高的利率，而且没有风险。”

她也指出，根据家庭开销调查，目前的老一辈居民有三成的收入来自赡养他们的子女。接下来，随着少子化甚至不婚不育更加普遍，未来的退休人士更要做好规划，这包括良好的储蓄习惯、保持身体健康，或者通过出租房产、大屋换小屋或者屋契回购等方式得到更高的退休收入。