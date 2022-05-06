组屋转售价连续22个月上扬 达士岭四房式单位近123万元转手创新高

4月份共有2273个组屋单位转手，比3月份略涨0.2%，同比下滑2.9％。分析师说，4月转售组屋交易量与3月相近，意味着转售市场已稳定。

达士岭摩天组屋的一个五房式单位和一个四房式单位，上月巧合地同样以122万8000元售出，双双创下最高转售价。这个四房式单位也是迄今为止，创下最高转售价的四房式组屋单位。

本地组屋转售价连续22个月上扬，4月整体组屋转售价环比上升1.1％，同比上涨11.9％。交易量则比3月微增0.2%，达2273宗，其中22宗以至少百万元的价格易手，占上月转售交易总量的1.0％，比3月的27宗百万元组屋交易量略减。

根据房地产网站99.co和新加坡房地产联合交易网（SRX）昨天（5月5日）发布的预估数据，上月成熟市镇与非成熟市镇的组屋转售价格指数环比分别上涨1％和1.2％。

三房式组屋的转售价上涨1.4％，四房式的涨幅为1.2％，五房式和单层公寓式组屋的转售价同涨0.9％。

在组屋转售交易量方面，上月共有2273个单位转手，比3月略涨0.2%，同比下滑2.9％。

其中交易量最大的是四房式单位，占43.7%；五房式单位25.6%；三房式单位21.8%；单层公寓式单位7.4%；其余的是二房式单位。若按照成熟和非成熟组屋区来划分，非成熟区占约六成，成熟区约四成。

22宗“百万组屋”交易当中，中央区和金文泰区各有五宗，红山四宗，其余的分布在实龙岗、大巴窑、宏茂桥和碧山。

非成熟市镇的最高转售价是位于兀兰82街的单层公寓式组屋单位，以95万8888元转手。

上月创下最高转售价的达士岭摩天组屋一个五房式和一个四房式单位，转售价同为122万8000元。

分析师： 百万元组屋转售量未来几个月内料减少

博纳产业总裁依斯迈（Ismail Gafoor）指出，这个四房式单位的成交价打破3月同一座组屋另一个四房式单位的成交价，这个位于43层至45层的单位当时以121万元转手。

他说：“我们预计‘百万元组屋’转售单位数量将在下来几个月内减少，因为仍在持续的俄乌战争，以及通胀上升和加息引发的经济不确定因素，抑制了市场情绪。”

橙易产业研究与咨询部总监孙燕清指出，年轻夫妇面临转售价格上涨和租金飙升的双重压力，可能会加剧首次购屋者的焦虑。“近两年价格持续上涨是反常的，上涨的房价可能会限制现金紧张的买家。”

她说，尽管一些新单位完工期延长、有些人可能转向预购组屋，然而这些买家在等待新单位落成时或须租房，由于租房需求增加、通货膨胀、利率上调和更高的房产税等因素，他们在未来数月内，可能面临更高租金。

ERA产业研究咨询部主管麦俊荣说，4月转售组屋交易量与3月相近，意味着转售组屋交易量已稳定。他认为部分原因是较热门地点的预购组屋供应稳定，以及政府宣布准备在更多地点建预购组屋等所带来的效应。