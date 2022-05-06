富商翁俊民捐50万元 供788家庭免费阅览华文电子报

印尼国信集团创办人翁俊民说，希望透过捐赠平板电脑与电子报订阅配套，让更多人接收新闻资讯。共有788户华社自助理事会受惠家庭将获得30个月的免费《联合早报》和《新明日报》华文报平板电子报配套，以及一台三星平板电脑。

协助低收入家庭孩子学习华文，并获得可信赖的新闻资讯，印度尼西亚富商兼慈善家翁俊民博士捐赠50万元，为788户家庭提供新报业媒体华文报平板电子报配套。

郑国威（56岁，装修业者）和菲律宾籍妻子诗娜（36岁，家庭主妇）育有两个孩子郑嘉嘉（7岁）和郑嘉胜（6岁）。

郑国威受访时说，两个孩子之前在学习华文时面临些许困难，进度稍微落后其他同学。但他每天都会阅读华文报，孩子们偶尔会凑到他身边，渐渐地学到一些单字。

他认为，电子媒介对孩子们更具吸引力，透过平板电脑阅读报纸有助增加他们对华文的兴趣，从而提高华文水平。

“有了这个平板电脑和电子华文报，他们能多看一点，学习多一些字，也更有兴趣去学。”

除了使用平板电脑读报，郑国威也计划为孩子下载一些华文学习应用，让他们透过游戏接触华文。

他也说，自己以往每天都会购买华文报，获赠平板电脑及电子报配套后，能省下一笔开销。

共有788户华社自助理事会受惠家庭将获得30个月的免费《联合早报》和《新明日报》平板电子报配套，以及一台三星平板电脑。

新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲受访时说，许多低收入家庭都想读报，但购买报纸对他们而言是个不小的经济负担。集团在推出电子报订阅配套时，便希望能有人资助，为这些家庭提供这一配套。

“他们家里有了平板电脑后，不仅能通过电子报获得正确信息，也多了一台平板电脑能使用。现在我们都在强调数码化，此举也能让这些家庭参与其中。”

她也说，孩子们若在一个读报的环境中成长，也能增加他们接触华文的机会。

印尼国信集团（Mayapada Group）创办人翁俊民说，自己每天都会阅读华文报，从中获益良多。因此，他希望透过捐赠平板电脑与电子报订阅配套，让更多人接收新闻资讯。

华助会执行理事长卜清锺也认为，华文报平板电子报配套不仅能让受惠家庭的孩子增广知识，也是个学习的工具。