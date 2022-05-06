帮智障者找工作找朋友

余炳麟与志同道合的伙伴在2012年携手共创智障人士就业合作社，为智障者创造工作机会，同时希望为他们创造一个有爱有温馨的社交圈。

余炳麟念中学时通过学校安排当了志愿者，与智障人士接触。那段经历后来激励了他投身社会工作，积极协助智障者自食其力，改善生活。

忆起13岁时首次与智障者接触的场景，现年57岁的余炳麟不禁失笑。当时，他看见一名智力有障碍的女生就直勾勾地盯着她紧握的拳头，年幼的他不明所以，便凑上前去好奇地问了句：“你在干嘛？”

“下一秒，她就一拳打在我脸上，但是接触久了之后，我们成了朋友。所以，我们在接触智障人士时，需要用多一点时间去了解他们。”

2012年，余炳麟与志同道合的伙伴携手共创了智障人士就业合作社（E4PID），为智障者创造工作机会，协助他们培养能力改善生活素质。

他说：“我们想提供的不仅是工作，而是归属感。我们去上班不是为了完成某件事情而已，上班也是我们社交生活的一部分，所以，我们也想为他们创造一个有爱有温馨的社交圈。”

余炳麟育有四名女儿。他透露，最小的16岁女儿患有自闭症，这是促使他共创智障人士就业合作社的原因之一。

他说，年少时的经历竟在冥冥之中帮助他为小女儿的到来做准备。

目前，智障人士就业合作社旗下有一个名为Mushroom Buddies的蘑菇农场，由志愿者引导受聘的智障者，采摘、修剪、称重、包装和运输蘑菇。

“希望未来能够更好地利用目前闲置的空间，提高生产量，争取更多餐馆和我们长期合作。我也希望能够通过社交媒体的力量，让更多消费者注意到我们。”