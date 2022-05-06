进口鱼价格翻倍 苏东大虾涨两成

受乌俄战争影响，进口三文鱼、鳕鱼价格翻倍，当中一公斤三文鱼从30元暴增到50元。

本地物价节节攀升，海鲜供应也出现涨价情况，在巴刹经营海鲜档口的陈树彬告诉《新明日报》，近来三文鱼的涨价幅度高得“离谱”，原本每公斤30元的三文鱼近来涨到50元。

“我们从供应商了解到，因为三文鱼从挪威来，近来受俄乌战争的影响无法直飞运输到本地，转运的价格加上油费起价，导致了三文鱼价格水涨船高。”

新加坡鱼商总会主席洪维恩受访时也说，原本三文鱼的成本价一公斤只要14元，如今翻倍涨到28元。除了三文鱼，进口鳕鱼的价格也涨了30%至50%。

《新明日报》记者今早（5月6日）走访裕廊中央广场的湿巴刹，卖冰冻三文鱼和鳕鱼的陈毓涛（40岁）表示，自己的三文鱼来自智利和挪威，鳕鱼则来自阿拉斯加，最近因为价格上涨，他的生意也差了不少。

鱼贩王德春（44岁）表示，鱼和海产品下来的价格会上涨多少得具体看之后来的货有多少。

受访公众王润珠（48岁，家庭主妇）表示，原本想买鳕鱼，但是看到价格就打消了念头。“鳕鱼真的涨价很多，之前我买，最便宜时才40多元，如今价格甚至高达80多元。”

完整报道，请翻阅2022年5月6日的《新明日报》。