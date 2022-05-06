六旬汉以为戴绿帽 狂砍轮椅妻毁容耳断

怀疑轮椅妻和社区服务中心男职员有染，醋夫凌晨发狂，四把刀对妻子又捅又砍，还用灭虫剂喷眼睛，最后一刀捅进对方私处。

这起误杀不遂案发生于2019年8月10日早上6时至7时20分之间。被告是67岁的冯德伟，他被控使用数把刀，在事发时捅伤和砍伤妻子李秀清（64岁）。

案情披露，两人于1988年4月结婚，结婚超过30年，大部分时间住在婚房。

妻子从小患有小儿麻痹症，成年后情况恶化，从2006年开始，主要以轮椅代步，也无法工作。

被告早前是名司机，2014年至2015年停止工作，也从这个期间开始，他对妻子十分具保护欲，不仅不让对方离开住家一步，也不允许她拥有手机。

2016年1月，妻子觉得被告精神出状况，于是向社区服务中心求助，一名职员隔月上门协助夫妻俩，不过在整个互动过程，被告都缄默不语。

约两周后，同一名职员上门送食物，结果被告在几天后前往中心诬告职员是名“冒充者”，并拒绝继续接受援助，职员和夫妻俩随后也再无接触。

从这一年起，被告开始和妻子的兄弟姐妹申诉，妻子和上述职员搞外遇，不过并未被采信。

2019年，被告摔倒入院，大舅子将妻子接到家中暂住，被告出院后有时也会上门同住。

事发当天凌晨2时至5时，被告用报纸遮掩客厅内的电眼，然后从厨房取了好几把刀，放在妻子的床旁。

接着，他叫醒妻子，先用一把刀攻击她，妻子尝试自卫，双手被割伤，她向大哥求救，不过后者没法阻止被告，立即报警。

这期间，被告使用几把刀不停地猛捅和砍妻子，即使对方倒地，被告依然不罢休，还试图对她的眼睛喷灭虫剂，阻止她反抗。

一阵猛烈的攻击后，被告为了让妻子疼痛，无法再和职员胡搞，最后一刀捅进妻子的私处。

警方到场后，被告正手拿着灭虫剂，蹲在妻子的身边，而躺在一片血泊中的妻子，私处仍插着一把刀。（人名译音）

完整报道，请翻阅2022年5月6日的《新明日报》。