李显龙总理和夫人何晶今天（5月6日）上午在新山大王宫，获马来西亚柔佛苏丹依布拉欣授予拿督勋衔。

李总理获封一级王室拿督斯里巴杜卡勋章，何晶则获封一级拿督斯里慕丽亚勋章。

他们为何获此殊荣？这些勋章和荣誉称号有什么意义？

李显龙总理（左二）与夫人何晶（右二）获颁拿督勋章后，与柔佛苏丹依布拉欣（左三）、苏丹后拉惹查丽苏菲亚（右三）、柔佛王储东姑依斯迈（左一）和王储妃卡丽达布斯达曼合影。（海峡时报）

新加坡领导人并非首次获此殊荣

先从李总理获封的一级王室拿督斯里巴杜卡勋章（Dato' Sri Paduka Mahkota Johor，简称SPMJ）说起。

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这并不是新加坡领导人首次获此殊荣。自这枚勋章1886年设立以来，共有237人获封此勋章，包括我国建国总理李光耀、荣誉国务资政吴作栋和首任律政部长巴克。

建国总理李光耀（右一）和首任律政部长巴克（中）在1984年4月9日从已故马来西亚柔佛州苏丹依士干达（左一）手中接获一级王室拿督斯里巴杜卡勋章。（档案照）

一级王室拿督斯里巴杜卡勋章，是第21任柔佛苏丹阿布峇卡（Abu Bakar），在1885年获英国承认为柔佛苏丹后而设，目的是表彰忠诚官员以及苏丹回报欧洲皇家法院授予他的荣誉特权，属于柔佛王室最高荣誉。

勋章参照英国圣·米迦勒和圣乔治勋章设计，由伦敦珠宝匠本森（J.W. Benson）制作。

李总理获颁的一级王室拿督斯里巴杜卡勋章。（海峡时报）

领子由镀金和红色珐琅材质制成；以星月、弓和先知穆罕默德主要同伴和弟子所撰写的密码文本等符号串成。

直径90毫米的胸章则由银制成，五条火焰式射线中间搭配金色新月和星星。新月和星星均为伊斯兰教象征。胸章中心由印上勋章格言的蓝色吊袜带环绕，中间印有皇冠、先知的阿拉伯语名字和新月星星。

何晶是首位获一级拿督斯里勋章的新加坡人

何晶获封的一级拿督斯里勋章（Dato' Sri Mulia Sultan Ibrahim Johor，简称SMIJ）则是柔佛苏丹依布拉欣在2015年3月为纪念自己的加冕礼而设立的，何晶是首位获得这项殊荣的新加坡人。

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其他获此勋章的名人，包括马来西亚柔佛王储东姑依斯迈（Tunku Ismail ）、柔佛苏丹依布拉欣的母亲卡宋阿都拉（Khalsom Abdullah）和菲律宾总统杜特尔特。

总理夫人何晶获颁的一级拿督斯里勋章。（海峡时报）

勋章由伦敦珠宝商麦卡蒂（David McCarty）同样根据伊斯兰哲理设计而成。

领子由镀金和珐琅材质制成，并由苏丹依布拉欣以及先知穆罕默德的主要同伴弟子以阿拉伯文拼写的名字串起；胸章同样由银制成，有七条火焰式射线，并由新月和星星间隔。胸章中心由印上勋章格言的蓝色吊袜带环绕，中间印有皇冠和代表苏丹依布拉欣的“SI”缩写字眼。

赐封李总理伉俪拿督勋衔彰显新马牢固关系

柔佛苏丹依布拉欣为何在此时封赐李总理伉俪如此大的殊荣？

他在柔佛王室媒体办公室发出的文告中解释，授予李总理最高荣誉勋章，彰显新柔之间长期密切而牢固的关系。

他说：“柔佛和新加坡长久以来保持特殊的关系。今天为新加坡总理举行的特别授勋仪式，具体体现我们密切友谊和深厚关系。我要感谢李总理为巩固我们友好关系所作的持续努力。”

拿督斯里勋章与第二等级丹斯理头衔相等

拿督斯里勋章在马国的分量有多重？

拿督斯里（Dato' Sri）是马来西亚州封衔中最高封衔级别，是由最高元首苏丹或州元首册封的象征式终极荣誉身份，与马国联邦授勋中的丹斯理（Tan Sri）荣誉头衔相等，仅次于由全马最高元首册封的最高荣誉头衔敦（Tun）。

李总理与何晶还是以“拿督”称呼

不过，值得一提的是，柔州勋衔没有“拿督斯里”的称呼，因此李总理和何晶，都称呼为“拿督”（Dato’）。

不论是拿督还是拿督斯里，李总理伉俪的受封实在体现了新柔关系之深厚，盼一衣带水的新马关系继续稳步向上，续写更精彩的篇章。

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