李显龙总理伉俪获柔苏丹封赐一级勋章 彰显新马特殊情谊

李显龙总理和夫人何晶获马来西亚柔佛州苏丹依布拉欣授予拿督勋衔，彰显新加坡和马来西亚之间的特殊情谊。

李总理获柔佛州封赐象征最高荣誉的一级王室拿督斯里巴杜卡勋章（Dato' Sri Paduka Mahkota Johor），何晶则获一级拿督斯里慕丽亚勋章（Dato' Sri Mulia Sultan Ibrahim Johor）。

授勋仪式昨天（5月6日）上午在柔佛新山的大王宫（Istana Besar）举行。李总理傍晚在面簿贴文说，新马陆路边境部分关闭了近两年，很高兴能再次在新山与苏丹依布拉欣和苏丹后拉惹查丽苏菲亚见面。

“柔佛是新加坡和马来西亚的往来要道，两国享有特殊关系。很高兴我们果断地决定与冠病共存，恢复往来，让大家可以越过长堤与亲友重聚，像我今天（6日）这样。”

李总理去年底邀请苏丹依布拉欣正式访问我国，他在贴文中表示期待能在今年较迟时候招待苏丹来访。

Deeply honoured to receive Johor’s highest honour — the Dato’ Sri Paduka Mahkota Johor (First Class, Grand Commander of... Posted by Lee Hsien Loong on Friday, May 6, 2022

苏丹依布拉欣在仪式结束后通过王室媒体办公室，感谢李总理不断努力巩固柔佛和新加坡之间的关系。

“柔佛和新加坡长久以来关系特殊，为新加坡总理举行的特别授勋仪式，具体体现了双方密切的友谊和持续深化的关系。

1886年，时任柔佛苏丹阿布峇卡设立了王室荣誉勋章，以肯定那些参与和协助发展柔佛州的有功人士。勋章分成三个等级，一级为最高荣誉，获封者尊称拿督。

过去136年来，仅237人荣获柔佛一级勋章，包括马国前首相马哈迪（1979年）和慕尤丁（1991年），以及我国建国总理李光耀（1984年）、首任律政部长巴克（1984年）和时任我国总理吴作栋（1991年）荣誉国务资政。

何晶获颁的勋章属于苏丹依布拉欣个人所授，是苏丹在2015年为纪念他加冕增设的，何晶是首位获得这项殊荣的新加坡人。

李总理伉俪在仪式结束之后，与苏丹和苏丹后共进早午餐。

随行的还有我国外交部长维文医生、内政部长兼律政部长尚穆根，以及总理公署、外交部、内政部和通讯及新闻部官员。