除了加大力度强化社会安全网 黄循财：社会向上流动须确保畅通

财政部长黄循财强调，应对种种社会挑战不能单靠政府或任何一个机构，有效的社会援助项目需要各方协作。他重申希望新社会契约不仅仅是政府能为人们做什么，而是每个人互相帮助并为共同利益而努力。“事实上，最有效的社会项目和介入服务是通过协作达成的。”

面对人口老龄化、社会流动日益艰难等挑战，财政部长黄循财强调，政府会继续加大力度协助有需要的群体，拟议中的全国运动也会着重强化安全网和确保社会向上流动。不过，应对种种社会挑战不能单靠政府或任何一个机构，有效的社会援助项目需要各方协作。

刚获推举为第四代领导班子领军者的黄循财，日前宣布团队将启动一项更新和强化社会契约的全国运动，就经济、医疗、住屋、教育等广泛课题聆听各界心声。他昨晚（5月6日）出席非营利机构关怀机构（Care Corner）40周年庆晚宴时，进一步指出这意味着要“加强社会安全网、确保向上流动的管道保持畅通”。

也是关怀机构赞助人的黄循财致辞时说，社会与经济越成熟，确保社会流动的挑战就越大。经济条件较好的家长会在孩子还小时就投入更多资源在孩子身上，条件较差的家长因此会有压力，担心孩子落在后头。

家庭结构缩小也加剧社会老龄化的挑战，加重家庭在看护方面的负担。政府有责任应付这些社会挑战，加大力度扶持低薪员工、年长者、弱势群体，并在学前教育方面投入更多资源。

政府计划难以取代社区组织与义工人情味

黄循财说：“更多政府的参与不代表所有问题就会迎刃而解，这有时反而会使问题恶化。政府计划无法取代社区组织和义工的温暖和人情味。”

他重申希望新社会契约不仅仅是政府能为人们做什么，而是每个人互相帮助并为共同利益努力。“事实上，最有效的社会项目和介入服务是通过协作达成的。”

他以关怀之圈计划为例说，关怀机构自2013年与连氏基金推出计划，协作伙伴扩大至新加坡国立大学医学组织（NUHS）和学校等，携手支持弱势家庭的孩童和有学习障碍的学生。

社会需求愈加复杂 难靠单一计划或机构解决

黄循财强调，社会需求越来越复杂，不能简单地通过单一的计划，或靠一个机构来解决。许多需要帮助的人往往同时得应付各种问题，包括看护压力、心理健康、经济困难等。

关怀机构本月12日将获颁亚细安地方发展与扶贫领导奖项（ASEAN Rural Development and Poverty Eradication Leadership Award），这个奖项每年颁给新加坡的一个非政府机构和一家企业。

1981年成立时，关怀机构主要服务低薪蓝领工人，至今有41个中心遍布全岛，每年惠及超过2­万1000人。

机构下来会与陈笃生医院、社区义工与相关机构在大巴窑试行一项计划，通过体检、饮食营养的引导、辅导等服务延缓年长者衰弱的情况。

关怀机构总裁叶保庆指出，机构也会投入资源在实践研究、数据分析、设计思维等方面，提升能力以制定创新和优质的解决方案，更完善地满足受惠者的需要。

大约400人出席了昨天的晚宴，这场筹款晚宴也是关怀机构自冠病疫情暴发后举办的首个实体慈善活动。晚宴至今筹得约85万元善款，包括配对基金。