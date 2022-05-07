13年前得知天主教会成员性侵事件 男子当时没报警现接警方书面警告

天主教教会的知名人士与两名少年发生性行为，有宗教领袖在13年前得知真相后却没报警，一名64岁男子因此收到警方书面警告。

《联合早报》昨天报道，现年60来岁的被告承认在2005年至2007年间，在任职的学校内与两名未满16岁的男学生发生性行为，被判坐牢五年。

据了解，被告并不是祭司（priest），而是天主教修会组织（religious order）的一名成员。

法庭文件揭露，其中一名受害者在2009年向修会组织的领袖道出事发经过，后者提议报警，但受害者拒绝。

被告后来向上级承认不当行为，跟着被修会组织停职、禁足校园，并到国外接受治疗及工作。

针对修会组织领袖或上级是否会因知情不报而触犯法律，警方昨天回复媒体询问指出，一名64岁男子已接获警方的书面警告，提醒他刑事诉讼法规定的法律义务。

根据刑事诉讼法第424节条文，任何人若得知有人触犯或意图触犯刑事法典内的某些罪行，应向警方举报，除非有合理的理由。

警方说，各组织和公众应该向警方举报性罪案。警方的调查是保密的，而且调查人员都受过培训，可以敏感和适当地接触受害者。

天主教新加坡教区发言人回复《海峡时报》询问时指出，总主教吴成才于2020年10月才得知案件，并根据程序指示将案件交由警方处理。

吴成才也指示向在罗马负责修会组织所有事宜的奉献生活部会（Dicastery for Consecrated Life）禀报此事。

发言人也指出，罗马天主教会内的修会组织是单独组成的，并且受其各别的司法程序和执法管制。

针对修会组织成员为何没有及时报警，发言人不予以答复，并指一些询问关乎被告的个别情况，答复可能违反法庭发出的媒体禁制令。

为保护受害者，媒体不可报道任何可泄露他们身份的资料，包括被告的名字、职位、学校及事发地点。

根据昨天报道，被告在学校结识两名受害者，取得对方的信任和依赖之后，在自己的住家与他们发生性行为。

被告2020年3月回国更新与工作相关的准证时，学校董事会得知他多年前犯下的罪行，决定报警处理，被告于今年1月被捕。