私吞兄遗产50万元全花光 男子判监四年

哥哥意外死亡留下大笔遗产，弟弟找到失联多年的侄女后，受对方委托成为遗产代理人，结果他却将遗产都“分配”给自己，用来买万字票及股票，把50多万元的遗产都花光。

陈雄淳（62岁）昨天（5月6日）承认一项失信罪名，另一项交由法官考虑后被判坐牢四年。

被告的哥哥陈成建在2012年的一场车祸中丧命。据当年媒体报道，陈成建是一名教车指导员，他当时教完课后，将车停在路旁下车取下“L”牌时遭一辆德士撞死。

根据案情，陈成建早在多年前离婚，育有一名独女，但已经十几年没和她联络。

被告在哥哥过世后，联络上了侄女，而侄女也答应让被告成为遗产代理人。

2013年4月，被告成为哥哥遗产的代理人，但他却没履行义务分配财产，反而计划将钱留给自己用。

除了拿出1万多元为哥哥办丧礼，被告将哥哥银行账户里的钱都领走，然后变卖哥哥的组屋以及车子。

被告将哥哥的存款和卖屋卖车的钱以及保险的赔偿金，都放入了用来管理遗产的银行账户，然后开始将钱“分配”给自己，自2013年4月至2014年3月之间挪走50多万元。

被告将钱用来买万字票、多多、股票，以及其他个人开销。

至今被告未吐出半分钱，侄女在2017年入禀法院索偿。被告两年后才在宣誓书中，承认私吞了这笔遗产，侄女因此报案。（人名译音）

完整报道，请翻阅2022年5月7日的《新明日报》。