王乙康：健康SG策略着重医疗保健 改变观念和护理法 10年内生活可改善

卫生部长王乙康说，最重要的是所有人目标一致，共同调整心态和改变病患的护理模式。“如果做对了，我们能在10年内拯救许多性命，也改善许多人的生活。”

促进人口健康，有赖于社区伙伴与各机构紧密合作。新的“健康SG”策略旨在把重心从疾病护理转向医疗保健，卫生部长王乙康说，若能共同改变既有观念以及照料病患的方式，可在10年内改善许多人的生活。

王乙康昨天（5月7日）中午在加冷综合诊疗所开幕仪式上致辞时说，对比在医院里进行的重症治疗，促进人口健康的行动体现于社区不同场所，并且融入到人们的生活和习惯当中。

因此，关键在于让社区伙伴和各机构无缝连接起来，为居民和病患提供所需支援，而这主要能从几个方面着手。

王乙康说，首先是要确保数据和信息流通，从医院到综合诊疗所、诊所乃至社区保健站，做到信息共享才能达成无缝护理，因此全国电子健康记录至关重要。

其次是确保业者提供的服务质量不会参差不齐，居民无论选择哪个业者都能获得相同援助。这可从针对常见的可预防和慢性疾病拟定详细护理方案做起。

另两个方面是相互扶持以不断提高护理水准，以及引进医疗保健以外的社区伙伴，鼓励人们维持良好日常习惯，而不只是勤于就医。加冷综合诊疗所推行的社区关怀护理计划（简称RELATE）便是例子之一。

医疗设施集中在一处 方便居民获得各类服务

王乙康说，最重要的是所有人目标一致，共同调整心态和改变病患的护理模式。“如果做对了，我们能在10年内拯救许多性命，也改善许多人的生活。”

卫生部今年3月宣布推出“健康SG”策略，通过动员全科医生网络和建立社区伙伴关系等，协助新加坡人保持健康，预计下半年向国会提呈白皮书。

去年10月起投入运作的加冷综合诊疗所坐落在实龙岗路广惠肇留医院（简称广惠肇）旁，距离文庆地铁站约五分钟步程。诊疗所占五层楼，五楼以上是广惠肇的长期护理设施。

国立健保集团综合诊疗所行政总裁钟慧娜副教授致辞时说，加冷综合诊疗所服务的人口当中，至少两成是65岁及以上的年长者，约六成是40岁及以上。

随着周遭地区陆续建设新的组屋项目，未来料有更多年轻家庭会使用诊疗所的服务。诊疗所因此多管齐下推动人口健康，并为各年龄层病患提供预防性护理以及全面的护理服务。

为提升运作效率，加冷综合诊疗所也首次试行SMART疫苗管理系统，以取代由人手检查和管理的疫苗专用冰箱。

加冷综合诊疗所主管张慧莹医生介绍，新的自动化系统不仅有助确认分配的疫苗正确且没有过期，也会持续监测疫苗的储存温度和库存，若温度超出范围或需补充库存，就会发出相应提醒。

政府近年来把更多医疗保健设施集中在同个地点，便于居民获取各类医疗保健服务，也为不同业者提供合作机会。

王乙康以加冷综合诊疗所和广惠肇为例说，广惠肇乐龄护理中心的客户和他们的看护人，如今能够很方便地前往综合诊疗所就诊，不必特地到别处。若有综合诊疗所病患日后须接受疗养院护理，也可比较轻易地转移到广惠肇。

我国计划到2030年，设立共32家综合诊疗所，加冷综合诊疗所是第22家。同样在去年10月投入运作的武吉班让综合诊疗所，与信佳疗养院及乐龄护理中心共处一栋大楼，12月中启用的友诺士综合诊疗所也与一家乐龄护理中心同在一处。