王乙康：健康SG策略着重医疗保健 改变观念和护理法 10年内生活可改善

来自 / 联合早报

文 /
黄贝盈

发布 / 2022年5月8日 5:00 AM

加冷综合诊疗所与圣升明径学校合作在综合诊疗所的大门外设立餐车，售卖较健康的便当和小吃。卫生部长王乙康（左）参观诊疗所时，与经营餐车的学生互动。（陈斌勤摄）
加冷综合诊疗所与圣升明径学校合作在综合诊疗所的大门外设立餐车，售卖较健康的便当和小吃。卫生部长王乙康（左）参观诊疗所时，与经营餐车的学生互动。（陈斌勤摄）

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卫生部长王乙康说，最重要的是所有人目标一致，共同调整心态和改变病患的护理模式。“如果做对了，我们能在10年内拯救许多性命，也改善许多人的生活。”

促进人口健康，有赖于社区伙伴与各机构紧密合作。新的“健康SG”策略旨在把重心从疾病护理转向医疗保健，卫生部长王乙康说，若能共同改变既有观念以及照料病患的方式，可在10年内改善许多人的生活。

王乙康昨天（5月7日）中午在加冷综合诊疗所开幕仪式上致辞时说，对比在医院里进行的重症治疗，促进人口健康的行动体现于社区不同场所，并且融入到人们的生活和习惯当中。

因此，关键在于让社区伙伴和各机构无缝连接起来，为居民和病患提供所需支援，而这主要能从几个方面着手。

王乙康说，首先是要确保数据和信息流通，从医院到综合诊疗所、诊所乃至社区保健站，做到信息共享才能达成无缝护理，因此全国电子健康记录至关重要。

其次是确保业者提供的服务质量不会参差不齐，居民无论选择哪个业者都能获得相同援助。这可从针对常见的可预防和慢性疾病拟定详细护理方案做起。

另两个方面是相互扶持以不断提高护理水准，以及引进医疗保健以外的社区伙伴，鼓励人们维持良好日常习惯，而不只是勤于就医。加冷综合诊疗所推行的社区关怀护理计划（简称RELATE）便是例子之一。

医疗设施集中在一处 方便居民获得各类服务

王乙康说，最重要的是所有人目标一致，共同调整心态和改变病患的护理模式。“如果做对了，我们能在10年内拯救许多性命，也改善许多人的生活。”

卫生部今年3月宣布推出“健康SG”策略，通过动员全科医生网络和建立社区伙伴关系等，协助新加坡人保持健康，预计下半年向国会提呈白皮书。

去年10月起投入运作的加冷综合诊疗所坐落在实龙岗路广惠肇留医院（简称广惠肇）旁，距离文庆地铁站约五分钟步程。诊疗所占五层楼，五楼以上是广惠肇的长期护理设施。

国立健保集团综合诊疗所行政总裁钟慧娜副教授致辞时说，加冷综合诊疗所服务的人口当中，至少两成是65岁及以上的年长者，约六成是40岁及以上。

随着周遭地区陆续建设新的组屋项目，未来料有更多年轻家庭会使用诊疗所的服务。诊疗所因此多管齐下推动人口健康，并为各年龄层病患提供预防性护理以及全面的护理服务。

为提升运作效率，加冷综合诊疗所也首次试行SMART疫苗管理系统，以取代由人手检查和管理的疫苗专用冰箱。

加冷综合诊疗所主管张慧莹医生介绍，新的自动化系统不仅有助确认分配的疫苗正确且没有过期，也会持续监测疫苗的储存温度和库存，若温度超出范围或需补充库存，就会发出相应提醒。

政府近年来把更多医疗保健设施集中在同个地点，便于居民获取各类医疗保健服务，也为不同业者提供合作机会。

王乙康以加冷综合诊疗所和广惠肇为例说，广惠肇乐龄护理中心的客户和他们的看护人，如今能够很方便地前往综合诊疗所就诊，不必特地到别处。若有综合诊疗所病患日后须接受疗养院护理，也可比较轻易地转移到广惠肇。

我国计划到2030年，设立共32家综合诊疗所，加冷综合诊疗所是第22家。同样在去年10月投入运作的武吉班让综合诊疗所，与信佳疗养院及乐龄护理中心共处一栋大楼，12月中启用的友诺士综合诊疗所也与一家乐龄护理中心同在一处。

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