又有“假公安”骗局 工程师付“保外候审”费 痛失27万元

中年工程师误坠假公安骗局，除了被骗走9万元存款，还向两家外资银行借贷18万元，来支付“保外候审”保费，前后共被骗走27万元。期间诈骗团伙还安排人上门，让工程师签保密协议和文件。

一段时间后，工程师越想越觉得不对劲，上网搜索他人经历时才发现中了圈套。除了报警，他也希望在《联合早报》公开自己的遭遇，警惕国人小心提防这类诈骗团伙。

此案受害人是42岁的李姓工程师，他在3月24日下午接到“卫生部人员”来电，指他涉嫌散播有关冠病的假信息，当局的调查发现该电话是以他的名义在中国注册的。

在一番交谈后，骗子把他转接到“上海公安局”。接手的假公安指他涉及另一起金融诈骗案，牵涉款额达250多万人民币（约52万新元），要逮捕他。接着，假公安通过WhatsApp，把印有“上海市人民检察院”的逮捕令发给他。

工程师说：“骗子的语气很严厉，我一听要被逮捕就吓坏了。他说如果不想被逮捕就得配合调查，而且千万不能告诉任何人包括我太太，否则会因为泄密而坐牢。”

为了让工程师深信不疑，骗子在3月25日派了一名“中国大使馆”人员，到工程师住家楼下让他签署保密协议和一些文件。其中一份文件写着新加坡和中国有“共同打击犯罪条约”，有权在新加坡展开调查工作。

骗子建议受害者找银行贷款付钱

工程师随后把个人信息和银行户头等资料发给骗子，骗子声称若不想被逮捕，就得通过“资金监管调查程序”，包括把银行户头内的钱转交给“公安”。

3月30日，工程师把9万元转入骗子指定的户头。之后骗子又称有嫌疑人指他涉嫌诈骗，若想“保外候审”就得支付34万元，这笔保费会在调查结束后归还。

工程师说：“我手上没那么多钱，对方让我直接找银行贷款，还提醒借贷过程中不得露出蛛丝马迹。”

于是，工程师向两家外资银行申请个人贷款，分别于4月22日和27日往骗子指定的银行户头转入共18万元。

工程师上当受骗的这一个月里，骗子要他每天早午晚汇报行踪；若稍有延迟，就会来电质问；但在工程师被吓哭后又安慰说“我们是你最坚强的后盾，会帮你洗脱嫌疑”。

骗子还煞有其事地说，怀疑工程师的资料外泄，要工程师把手机通话记录传给他们，他们会通过“公安调查系统”比对有关电话是不是由诈骗集团拨出，防止他受骗。

工程师在4月27日转账后越想越觉得不对劲，上网搜索后发现他人有类似经历，才惊觉可能上当。他将事情告诉妻子，两人当晚到警局报案。

工程师说：“我太傻才会上当，骗子之间互相配合，我一时间就相信他们，希望我的经历可让他人借鉴。”

警方受询时证实接获报案，案件目前仍在调查中。

留学生被骗化“绑架妆” 骗子向父母要“赎金”

另一方面，在3月底误坠假公安骗局，按骗子指示上网找视频学习，自画遭绑架淤青妆来“协助公安查案”的本地留学生萨姆（21岁，化名），本周也现身说法，提醒公众小心。

萨姆经历的骗案过程与工程师的相似，唯一不同之处，是他从另一名受害者取得了化妆品、绳索等，过后按照网上的化妆视频，在眼睛等处上了“淤青妆”，扮成被绑架的样子，还多次拍视频。

同一时间，骗子骇入萨姆的手机获取了父母的联系方式，并将绑架视频发给他的父母，要求他们缴付100万人民币的赎金。

骗子后来得知本地警方接到报案后，把萨姆支开到星耀樟宜与一名“中国官员”见面，不让警方找到萨姆，以便继续向他的父母施压。所幸警方找到萨姆，揭露真相。

回想整个受骗过程，萨姆觉得荒诞，也怪自己愚蠢。他瞒着父母配合调查，是怕父母受牵连，结果反而让他们受到伤害。

除了报警，李姓工程师希望在《联合早报》公开自己的遭遇，警惕国人小心提防这类诈骗团伙。他说，骗子的语气很严厉，自己一听要被逮捕就吓坏了。骗子说如果不想被逮捕就得配合调查，而且千万不能告诉任何人，否则会因为泄密而坐牢。