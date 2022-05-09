注册生死数码化 常见问题解答

5月29日起，注册生死更为简便，但纸版证件数码化相信会让许多公众有不少疑虑。以下是一些程序数码化的常见问题：

问：5月29日后，父母该如何为新生儿申请出生证书？

答：父母需要下载LifeSG应用，通过Singpass登入户头，为新生儿注册，并支付18元的费用。父母需在婴儿出生的42天内，完成注册手续。

问：父母应到哪里下载电子版出生证书？

答：在完成注册后，父母将会收到下载通知，然后就可通过go.gov.sg/ica-download-ebc下载出生证书。

问：若父母是外籍人士，该如何为新生儿注册？

答：外籍人士同样需到LifeSG应用为新生儿注册，但必须提供额外的文件作证明，如英文翻译本的结婚证书等。移民局将在三个工作日内处理申请，并通知父母下载证书。

问：父母有90天的时间通过网站下载出生证书，如果错过期限怎么办？

答：若是错过期限，可电邮到ICA_Birth_RBD@ica.gov.sg，父母无需再支付18元的手续费。

问：父母若是在注册过程中填错资料，又该如何？

答：一旦通过LifeSG注册，就无法在线上更改已提交的资料。在注册后，如果想要更改孩子姓名，父母需亲自到移民局大楼申请，且得支付额外费用。

问：5月29日后，逝者家属应该如何申请死亡证书？

答：医院医生或诊所医生上网签发电子死因证书后，家属便可到My Legacy网站下载电子版死亡证书。

问：在5月29日前发出的纸本出生和死亡证书还具有法律效力吗？

答：5月29日之前由移民关卡局发出的证书，仍具有法律效力。

问：若不慎遗失原有的纸本出生或死亡证书，是否可向当局重新申请？

答：可以，若遗失纸本证书，当局将会通过挂号信寄出新的纸本证书。

问：我可以把电子版出生或死亡证书打印出来吗？

答：可以，电子版和打印版的证书都可使用。

问：若注册出生或死亡证书时，系统出现故障该怎么办？

答：若LifeSG不能使用，父母可待系统恢复后再注册，父母有42天的时间为新生儿报生；若是My Legacy不能使用，亲属可先请医院职员协助打印死亡证书，待系统恢复后再到网站下载。亲属也可在办公时间内，电邮ICA_DPU_RBD@ica.gov.sg或拨打24小时热线65898707询问。

问：对科技不熟悉的国人若在申请过程中遇到问题，可以向谁求助？

答：父母和家属可询问医院职员等，拨打24小时热线65898707查询，或到移民与关卡局大楼和ServiceSG中心询问。

问：如何辨别电子版出生和死亡证书的真伪？

答：每份证书上印有独一无二的二维码，政府机构、金融机构和行业协会，可通过扫描二维码来验证文件的真伪。

问：为什么90天后无法下载电子版出生证书；30天后无法下载死亡证书？

答：办理逝者的身后事，一般需要立即用到死亡证书，所以下载期限设定为30天；出生证书下载期限为90天，让父母有足够时间去下载。证书下载后，父母和亲属随时可在自己的电子设备中使用。