取代纸本证书 本月29日起生死注册程序数码化

随着电子出生证书的推出，父母只须在婴儿出生后，通过LifeSG应用为新生儿申请出生证书，无须再到医院或移民与关卡局大楼领取纸本出生证书。至于办理死亡证书方面，只须医生在网上签发死因证书，系统就会自动生成死亡证书。

从本月29日起，出生证书和死亡证书将全面数码化，取代纸本文件，生死注册程序也将简化。

移民与关卡局昨天（5月8日）发文告指出，从29日开始，将注册生死的程序数码化，当局将不再发出纸本的出生证书和死亡证书。过去五年内，移民与关卡局平均每年发出3万9100张出生证书和2万1900张死亡证书。

随着电子出生证书的推出，父母只须在婴儿出生后，通过LifeSG应用为新生儿申请出生证书，无须再到医院或移民与关卡局大楼领取纸本出生证书。当局仍会收取18元手续费，以应付系统开发和维修的开支。

父母在LifeSG完成登记手续，并获得下载出生证书的通知后，就能在90天内，通过移民局网站或MyICA应用下载电子出生证书，并储存在电子设备中。电子出生证书落实后，医院和移民局大楼的出生证书服务将终止。

根据生死注册法令，父母在婴儿出生的42天内，须向生死注册官（Registrar-General）报生。违例者将面对高达1500元罚款，或坐牢长达一个月，或两者兼施。

至于办理死亡证书方面，在数码化后，只须医生在网上签发死因证书，系统就会自动生成死亡证书。逝者亲属从医院获取下载死亡证书的所需信息，如死亡证书编号后，便可在30天内，通过My Legacy网站下载电子死亡证书。亲属无须像现在这样，要等医生签发死因证书，再持逝者的死因证书和身份证到公共医院、邻里警岗或移民与关卡局去申领死亡证书。

如此一来，逝者亲属可节省到注册中心的时间，全心处理逝者的后事。亲属或获亲属授权者如殡葬业者可使用电子死亡证书，到国家环境局网站申请土葬或火葬的准证。

殡葬业者郑海船受访问时说，死亡证书数码化节省了许多申请办理丧事的手续，也可以避免文件遗失。“我们将培训每个员工，确保他们熟悉新的程序。死者的亲属如果不熟悉申请电子死亡证书的程序，我们也能够协助他们。”

每份证书将印上独一无二QR码验证真伪

主管生死注册组的移民与关卡局副总监（政策与转型）陈健说，注册生死程序数码化以及电子证书的落实，对新生儿的父母会更为方便，他们可随时上网申请孩子的出生证书，省去前往移民与关卡局大楼或注册中心的时间；逝者的亲属也能节省程序上的麻烦，让他们专注于安排丧礼事务等。

她说：“这一措施让我们距离新一代服务中心（Services Centre Next Generation）的愿景又靠前一步。随着电子文件的增加，政府也计划推出一个安全的一站式电子文件储存库，让国人可以获取自身的官方文件。”

电子出生证书和电子死亡证书具有法律效力，为防止数据丢失或被盗，每份证书上将印上独一无二的QR码。政府机构、金融机构和行业协会等，可扫描QR码，连上移民与关卡局的系统，与当局的数据库进行比对，来验证证书的真伪。LifeSG、My Legacy和移民局系统内的信息都会安全地储存在政府数据库中。

不熟悉上网申请程序，或在申请过程中遇到问题的父母或亲属，可拨24小时热线65898707查询，这项热线服务在6月30日终止之后，公众若有疑问，可拨打移民局的热线电话，或到移民与关卡局大楼和ServiceSG中心询问。